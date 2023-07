Eine neue Integration von Rubrik mit Microsoft 365 Backup soll Nutzern bei ihrer Cyberresilienz unterstützen. Die Lösung verschnellert unter anderem die Wiederherstellung von Microsoft 365.

Rubrik, Anbieter für Zero Trust Data Security, hat eine neue Integration mit Microsoft 365 Backup bekanntgegeben. Die Lösung für gemeinsame Nutzer von Rubrik und Microsoft 365 unterstützt Unternehmen dabei, ihre Cyberresilienz angesichts der zunehmenden Cyberangriffe zu stärken. Erreicht wird das durch eine schnellere Wiederherstellung von Microsoft 365, eine Wiederherstellung für Azure Active Directory (Azure AD) sowie eine umfassende, zentralisierte Verwaltung von Daten in Microsoft 365 und anderen SaaS- und Hybrid-Cloud-Workloads.

Laut dem Bericht „Stand der Datensicherheit“ von Rubrik Zero Labs betrachten IT-Sicherheitsexperten in Deutschland SaaS-Anwendungen mit 69 Prozent als die am stärksten von Cyberattacken bedrohte Umgebung im Jahr 2022. Deshalb benötigen Unternehmen eine Lösung, die die Wiederherstellungszeiten verkürzt und ihnen dabei hilft, den Betrieb aufrechtzuerhalten.

„Der neue Maßstab für eine erfolgreiche Cybersicherheit ist, wie schnell sich Unternehmen von Angriffen erholen und verhindern können, dass Bedrohungen ihren Betrieb lahmlegen“, erklärt Bipul Sinha, CEO und Co-Founder von Rubrik. „Weil sich ein Großteil der wertvollen Daten unserer Kunden in ihrer Microsoft-365-Umgebung befindet, darf dies kein blinder Fleck in ihrer Cybersicherheit sein. Die heutige Ankündigung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Microsoft und unserem Bestreben, unseren gemeinsamen Kunden die besten Cybersicherheitslösungen zu bieten.“

Microsoft 365 Backup ist ein Pay-as-you-go-Angebot, das Back-up- und Wiederherstellungsfunktionen für Exchange Online, SharePoint und OneDrive for Business bietet. Die neue Rubrik-Integration mit Microsoft 365 Backup wird die neuen Back-up-APIs von Microsoft nutzen, um die Leistung und Skalierbarkeit der Microsoft-365-Wiederherstellung zu verbessern. Dadurch bleiben die Daten widerstandsfähig und bieten einen umfassenderen Datenschutz mit einer zentralen Datenverwaltung in der Rubrik Security Cloud.

Die Integration von Rubrik mit Microsoft 365 Backup ermöglicht Unternehmen:

Schnelle Wiederherstellung großer Datenmengen: Unterstützt die Geschäftskontinuität durch massenhafte und schnelle Wiederherstellung von Microsoft-365-Daten unter Verwendung der neuen Back-up-APIs von Microsoft, um die Leistung zu maximieren.

Unterstützt die Geschäftskontinuität durch massenhafte und schnelle Wiederherstellung von Microsoft-365-Daten unter Verwendung der neuen Back-up-APIs von Microsoft, um die Leistung zu maximieren. Maximierung der Wiederherstellbarkeit: Sichert Azure-AD-Benutzer und -Gruppen, indem es AD-Objekte automatisch neu erstellt und Daten mit intakten Rollen und Berechtigungen wiederherstellt. Das ermöglicht einen ganzheitlicheren Schutz für Microsoft 365 Exchange, SharePoint, OneDrive und Teams.

Sichert Azure-AD-Benutzer und -Gruppen, indem es AD-Objekte automatisch neu erstellt und Daten mit intakten Rollen und Berechtigungen wiederherstellt. Das ermöglicht einen ganzheitlicheren Schutz für Microsoft 365 Exchange, SharePoint, OneDrive und Teams. Zentralisierte Verwaltung: Automatisiert den Schutz über Microsoft 365 und andere SaaS-, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen in einer einzigen Plattform.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Rubrik und auf die beispiellose Geschwindigkeit und den Umfang der Back-up- und Restore-Erfahrungen, die wir unseren Kunden mit unserer neuen Microsoft 365 Backup-Lösung bieten können“, erklärt Jeff Teper, President Collaboration Apps and Platforms bei Microsoft. Die neue Integration mit Microsoft 365 Backup ergänzt die bestehende, von Rubrik gehostete Microsoft 365 Data Protection-Lösung. Diese konzentriert sich auf Sicherheits- und Compliance-orientierte Optionen für die von Rubrik verwaltete Back-up- und Wiederherstellungslösung.

Die Ankündigung ist eine Erweiterung der langjährigen Beziehung von Rubrik mit Microsoft. Sie folgt auf die Ankündigung der gemeinsamen Zusammenarbeit, um Rubrik Security Cloud mit Microsoft Sentinel und Azure OpenAI Service zu integrieren, um die Wiederherstellung und Behebung von Cyberrisiken zu beschleunigen. Rubrik ist seit kurzem auch Mitglied des Microsoft Content AI Partner Programms, nachdem es der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) beigetreten ist und letztes Jahr eine Integration mit Microsoft Sentinel vorgestellt hat.

Die Integration von Rubrik in Microsoft 365 Backup wird in den kommenden Monaten allgemein verfügbar sein.