Next-Generation Firewall aus der Amazon-Cloud

Palo Alto Networks hat zusammen mit Amazon Web Services (AWS) neue Cloud NGFW for AWS vorgestellt. Der vollständig verwaltete NGFW-Service (Next-Generation Firewall) soll die Komplexität der Absicherung von AWS-Implementierungen senken und es Unternehmen ermöglichen, ihr Innovationstempo zu steigern und dabei sicher zu bleiben.

Cloud NGFW for AWS, so das Herstellerversprechen, bringe die bewährte Sicherheit von Palo Alto Networks mit nur wenigen Klicks in Cloud-Umgebungen von Unternehmen. Der komplett gemanagte Service verlagere die Verantwortung für den Betrieb, einschließlich Bereitstellung, Wartung, Verfügbarkeit und Skalierung, auf den Anbieter selbst.

Das Angebot sei die erste NGFW, die in den AWS Firewall Manager integriert ist, so Palo Alto. Es nutze Deep Learning für die URL-Filterung, um Zero-Day-Bedrohungen aus dem Internet in Echtzeit zu stoppen, während Anwendungen eine sichere Verbindung zu legitimen Web-basierten Services herstellen können. Seine Threat-Prevention-Funktionalität helfe, bekannte Schwachstellen, Malware und Command-and-Control-Kommunikation zu stoppen. Die Funktion App-ID wiederum senke das Risiko von Angriffen durch die Kontrolle des Datenverkehrs auf der Grundlage von Layer-7-Datenverkehrsklassifizierung.



Cloud NGFW lässt sich laut Anbieterangaben schnell einrichten und in die AWS-Services integrieren, um mit wenigen Klicks mehr Netzwerksicherheit zu ermöglichen. Cloud NGFW für AWS nutze AWS Gateway Load Balancer für hohe Verfügbarkeit und elastische Skalierung, um unvorhersehbare Durchsatzanforderungen zu erfüllen. Durch die Integration mit AWS Firewall Manager ermögliche Cloud NGFW für AWS eine einfache und konsistente Verwaltung von Firewall-Richtlinien über mehrere AWS-Konten und virtuelle private Clouds (VPCs) hinweg. Die Unterstützung von API-, CloudFormation- und Terraform-Vorlagen erlaube die Automatisierung durchgängiger Workflows.

Cloud NGFW ist im AWS Marketplace erhältlich.