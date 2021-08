Sophos hat ein neues „Trust Center“ etabliert: Die Online-Plattform bietet Informationen und Empfehlungen aus dem Security-Umfeld, Wege zum verantwortungsvollen Umgang mit neuen Schwachstellen und mehr an einem zentralen Ort. Ziel ist es, Anwender- und Partnerunternehmen sowie die Sicherheitsbranche insgesamt bei der Abwehr von Cyberkriminalität zu unterstützen.

Das Angebot an Online-Ressourcen umfasst neben Produktinformationen und Ratgebern zu Sophos-Lösungen einen Kanal, um Hinweise zu Sicherheitslücken in Sophos-Produkten für die „Responsible Disclosure“ (verantwortungsvolle Offenlegung) einzureichen, zudem Hinweise zu Sophos’ Security-Richtlinien, Einblicke in die Softwareentwicklung des Security-Anbieters sowie Informationen zu Zertifizierungen, Datenschutz, Incident Response und dem Status der Sicherheitslösungen.



„Sichtbarkeit und Transparenz sind der Schlüssel zur Schaffung einer starken Verteidigungsgrundlage, die Unternehmen ständig verbessern können“, so Sophos-CISO Ross McKerchar. „Mit dem Sophos Trust Center machen wir Informationen öffentlich zugänglich und ermöglichen damit jedem, fundierte Security-Entscheidungen zu treffen und die Vorgehensweise von Sophos in Bezug auf Incident Response, verantwortungsvolle Offenlegung, Richtlinien, sichere Entwicklungslebenszyklen und andere Themen im Umfeld der Security zu erfahren.“

Beim Trust Center gehe es um Offenheit und darum, einen klaren Einblick in die Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen von Sophos zu geben. Außerdem verpflichtet sich Sophos laut McKerchar, Tools und Informationen weiterzugeben, wann immer dies für Anwender- und Partnerunternehmen von Nutzen ist. Man plane, dieses Engagement weiter auszubauen.

