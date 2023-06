Ontinue, Anbieter von Managed Extended Detection and Response (MXDR), erweitert seinen ION-MXDR-Service um drei KI-gestützte Funktionen. Die Features sind Teil der firmeneigenen Sicherheitstechnik namens ION IQ. MXDR soll dazu beitragen, Cyberbedrohungen schneller zu erkennen und zu reagieren.

Die Integration von KI in Lösungen für die IT-Sicherheit hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Dies betrifft insbesondere die Einbindung von Large Language Models. Allerdings beschränkte sich die Verwendung von KI zumeist darauf, das Verhalten von Bedrohungen besser zu verstehen, um Erkennung und Abwehr zu stärken. Der Einsatz von KI, um MDR-Dienste an Kundenumgebungen anzupassen und den Service damit zu individualisieren, war bisher minimal. Dabei biete dies viele Vorteile, so Ontinue, beispielsweise eine effektivere Priorisierung, gezieltere Reaktion und Prävention, eine genauere Unterscheidung zwischen echten und harmlosen Positivmeldungen und eine Verringerung des operativen Aufwands für die Anwender.

ION IQ ermögliche präzise Einblicke und einen auf die individuellen Umgebungen der Firmen zugeschnittenen Schutz. Diese Methode führe zu einer schnelleren und präziseren Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen und entlastet die Sicherheitsteams.

Die drei neuen KI-gestützten Funktionen von Ontinue ION sind: