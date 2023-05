Eine Gruppe von Vertretern der OT-Cybersicherheit und Experten der Cybersecurity im Bereich kritischer Infrastrukturen (Kritis) stellt ihre Pläne für Ethos (Emerging Threat Open Sharing) vor. Hierbei handelt es sich um eine Open-Source-basierte, herstellerunabhängige Technikplattform für den branchenübergreifenden Austausch von anonymen Frühwarninformationen über Bedrohungen mit Gleichgesinnten und Regierungen.

Zu den Gründungsmitgliedern der Ethos-Community gehören 1898 & Co, ABS Group, Claroty, Dragos, Forescout, NetRise, Network Perception, Nozomi Networks, Schneider Electric, Tenable und Waterfall Security.

Ethos biete Kritis-Unternehmen eine herstellerneutrale Option für den Informationsaustausch im Kampf gegen die wachsende Zahl von Cyberbedrohungen. Diese Open-Source-Lösung soll wie eine Hotline funktionieren und Informationen von vielen Sicherheitsanbietern korrelieren. Durch die Erkennung anomaler Verhaltensweisen lasse sich die Cybersicherheitsabwehr in allen Branchen stärken und eine effektivere Kommunikation sowie Unterstützung durch die Regierung gewährleisten.

Ethos befindet sich in der Anfangsphase der kooperativen Entwicklung mit dem Ziel, Daten auszutauschen, so die weiteren Angaben. Somit sollen sich frühe Bedrohungsindikatoren untersuchen und neue sowie neuartige Angriffe entdecken lassen. Da es sich um eine Open-Source-Initiative handelt, kann jeder Einzelne, jede Organisation oder jeder Sicherheitsanbieter einen Beitrag zu Ethos, seiner Ausrichtung und vielen künftigen Entwicklungen leisten. Anträge auf eine allgemeine Mitgliedschaft sollen im Juni 2023 verfügbar sein.

Ethos wird aufkommende Bedrohungen, für die es zum gegebenen Zeitpunkt noch keine Bedrohungsdaten oder keine bekannten Angriffsmuster gibt, gemeinsam aufdecken und an alle Beteiligten im privaten und öffentlichen Sektor weitergeben, so das Versprechen. Zusätzlich biete es eine herstellerneutrale Option zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor für einen effektiven Echtzeit-Informationsaustausch zwischen den Sektoren und mit den Regierungen an.