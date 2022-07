Passwort-Sicherheitsrisiken im Blick

1Password, kanadischer Anbieter des gleichnamigen Passwort-Managers, hat unter dem Namen „Insights from 1Password“ eine neue Funktionalität veröffentlicht, um Unternehmen einen leichteren Einblick in ihre Sicherheitslage zu geben. Die Software identifiziere und melde Sicherheitsrisiken nicht nur, sondern liefere auch Lösungsvorschläge. Das IT-Team könne betroffene Beschäftigte mit einem einzigen Klick benachrichtigen.

Insights from 1Password dient dazu, das System auf Datenschutzverletzungen zu überprüfen und gefährdete Benutzer einfach zu benachrichtigen. Die Software identifiziere Datentypen, die in gemeinsamen Tresoren für aktuelle 1Password-Nutzer innerhalb der Organisation offengelegt sind, ebenso E-Mail-Adressen von Beschäftigten, die sich noch nicht für ein 1Password-Konto registriert haben. Per Klick könne man weitere Schritte einleiten.



Zugleich helfe das Tool, sich einen Überblick über die Qualität der Passwörter im Unternehmen zu verschaffen. Es identifiziere schwache, wiederverwendete und kompromittierte Passwörter von Angestellten und Teams. Durch Nutzung der Daten des Threat-Intelligence-Dienstes Have I Been Pwned kann ein IT- oder Sicherheitsteam laut den Kanadiern detaillierte Kennwortstatistiken für alle gemeinsam genutzten Tresore auf einmal verfolgen und auswerten. Außerdem könne es innerhalb von 1Password Berichte darüber erstellen, wie Teams 1Password nutzen, um Sicherheitsrisiken wie Schatten-IT zu minimieren.



Insights from 1Password ist ab sofort für alle Anwenderunternehmen von 1Password Business verfügbar.