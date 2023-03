Dell Technologies erweitert sein Portfolio an MDR-Services (Managed Detection and Response) und Cybersecurity-Anwendungen. Die Sicherheitslösungen sollen Unternehmen dabei unterstützen, sich gegen Bedrohungen zu wappnen, auf Angriffe zu reagieren und ihre Geräte, Systeme sowie Clouds zu schützen.

Aktuelle Arbeitsmodelle wie Remote oder Hybrid Work führen zu einer hochgradig verteilten IT und schaffen so neue Angriffsflächen für Cyberkriminelle. Um dieser Bedrohung zu begegnen, müssen Unternehmen ihre Ansätze zur Sicherung und Wiederherstellung geschäftskritischer Daten und Systeme überdenken. Dabei will sie Dell unterstützen und erweitert sein bisheriges MDR-Portfolio um Managed Detection and Response Pro Plus.

Die vollständig verwaltete Sicherheitslösung biete Präventivmaßnahmen und Dienste, die Unternehmen gegen Bedrohungen aus dem Cyberspace verteidigen. Auch Kapazitäten für die Abwehr von Hackerattacken und die Cyber Recovery sind laut Dell Teil des Sicherheitspakets. Mit MDR Pro Plus schütze man Endpunkte, IT-Infrastruktur, Software, Hardware und Clouds unter anderem durch die Erkennung und Untersuchung von Bedrohungen rund um die Uhr, Simulationen von Sicherheitsverletzungen und Angriffen sowie Penetrationstests. Zudem stehen laut Dell Cybersecurity-Schulungen in kurzen, leicht zu erlernenden Modulen und ein Incident Recovery Care Service zur Verfügung, über den Unternehmen zertifizierte Experten schnell zur Beurteilung eines Sicherheitsvorfalls hinzuziehen können.

Neben dem Managed-Service-Ansatz biete man Unternehmen auch alle nötigen Bausteine, um ihre IT-Umgebungen selbstständig zu entwerfen, zu verwalten und zu sichern. Dazu gehört unter anderem SafeGuard and Response, eine Produktreihe von Cybersecurity-Software. Dell hat sein Portfolio um die Cloud-native Sicherheitsplattform CrowdStrike Falcon erweitert. Sie enthält ein Abwehrpaket, das die Untersuchung von Bedrohungen und die Reaktion auf sie beschleunigen soll. Auf diese Weise schütze es Endpunkte, Cloud-Workloads, Identitäten und Daten.

Darüber hinaus führte der Hersteller eine Cloud-basierte Version seines SCV-Angebots (Secured Component Verification) ein. Die erweiterte Lösung soll Unternehmen die Möglichkeit geben, Manipulationen im Lieferprozess zu entdecken und zu überprüfen, ob ihre PCs wie bestellt und ab Werk gefertigt bei ihnen eintreffen.

Außerdem helfe Secured Component Verification on Cloud, das Risiko von Produktmanipulation zu verringern. Dafür erstellt Dell laut eigenen Angaben ein digitales Zertifikat, das Informationen zu den wichtigsten PC-Komponenten enthält, und speichert es in einer sicheren Cloud-Umgebung. Sobald das Gerät eintrifft, könne das IT-Team es mit den entsprechenden Zertifikaten in der Cloud abgleichen und so die Integrität der Komponenten überprüfen. Dieses Angebot ermögliche es Unternehmen auch, eine ganze PC-Flotte in einer einzigen Benutzeroberfläche zu überprüfen, anstatt jedes einzelne Gerät lokal zu untersuchen.

Der Product Success Accelerator (PSX) für Cyber Recovery helfe Unternehmen, sich auf eine Cyberattacke vorzubereiten. Der Service rationalisiere die Implementierung und den Betrieb eines sichereren, isolierten Cyber-Recovery-Datentresors. Auf diese Weise sollen Unternehmen ihre wichtigen Daten vor Fremdzugriff und der Verschlüsselung bei Ransomware-Angriffen schützen und gleichzeitig die Geschäftskontinuität aufrechterhalten können. Unternehmen sollen je nach Bedarf aus drei Support-Stufen wählen können.

Managed Detection and Response Pro Plus sowie SafeGuard and Response mit CrowdStrike sind weltweit ab sofort über Dell und seine Channelpartner verfügbar. Secured Component Verification (on Cloud) soll ab Mai in kommerziellen Dell-PCs verfügbar sein. Genaue Angaben zur Verfügbarkeit von Incident Recovery Care und PSX für Cyber Recovery will man zum Marktstart bekanntgeben.