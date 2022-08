Distributed-Denial-of-Service-Attacken legen in letzter Zeit viele Unternehmen lahm, aber auch zunehmend öffentliche Stellen und Behörden. Jetzt hat es offenbar die IHK getroffen. Auch wenn zum aktuellen Zeitraum noch nicht final feststeht, ob es sich tatsächlich um eine DDoS-Attacke handelt, deutet vieles darauf hin. DDoS-Attacken verursachen in der Regel massive Unterbrechungen von Diensten. Betrachtet man die Historie des Internets, handelt es sich um ein uraltes Phänomen: Der erste Angriff geht auf das Jahr 1996 zurück. Doch die Zeiten haben sich geändert. Während DDoS früher in erster Linie für politisch-soziale Proteste oder zur Eigenwerbung eingesetzt wurden, sind die Angriffe nach Untersuchungen von Infoblox jetzt hauptsächlich erpresserischer Natur.

Jede Organisation sollte daher versuchen, das Risiko solcher DDoS-Attacken im Vorfeld zu mindern. Denn sie müssen nicht nur ihre geschäftlichen Verpflichtungen (zum Beispiel SLAs) berücksichtigen, sondern auch das Ausmaß, in dem sie und ihre Kunden eine Unterbrechung der Dienste tolerieren können. Mit Hilfe einiger grundlegender Maßnahmen können Organisationen das Risiko und die potenziellen Auswirkungen eines DDoS-Angriffs begrenzen, wie der Security-Spezialist Steffen Eid von Infoblox vor Kurzem darlegte.

Als Erstes: Bestimmen Sie, welche Funktionen für den Betrieb Ihrer Organisation tatsächlich kritisch sind. Erstellen Sie alle Backups, die erforderlich sind, um diese Funktionen trotz eines Angriffs aufrechtzuerhalten. Stellen Sie ausreichend Ressourcen bereit (und verlagern Sie diese gegebenenfalls von nicht kritischen Funktionen weg), um diese Funktionen während des Angriffs aufrechtzuerhalten und nach der Abwehr des Angriffs wiederherzustellen.

Weitere Maßnahmen sollten folgende Schritte umfassen:

1. Besprechen Sie die DDoS-Prävention und -Abwehr mit Ihren Anbietern. Konzentrieren Sie sich auf:

die Fähigkeit, sich Angriffen zu widersetzen,

die potenziellen Kosten einer Dienstunterbrechung,

Maßnahmen, die im Falle eines Angriffs ergriffen werden können, sowie

Vereinbarungen mit vorgelagerten Anbietern zur Blockierung des bösartigen Datenverkehrs in der weiteren Wertschöpfungskette.

2. Schützen Sie die Domänennamen Ihrer Organisation durch Registrar Locks und überprüfen Sie die Details der Registrierung.

3. Stellen Sie sicher, dass die Kunden die Kontaktdaten ihrer Ansprechpartner haben und die Ansprechpartner die ihrer Kunden. Stellen Sie auch zusätzliche Kontaktinformationen außerhalb des Unternehmens bereit, etwa Mobiltelefonnummern und E-Mail-Adressen, die verwendet werden können, falls die normalen Kommunikationskanäle versagen.

4. Überwachen Sie laufend die Verfügbarkeit der Dienste und richten Sie Echtzeitwarnungen ein.

5. Erstellen Sie eine statische Version der Unternehmenswebseite, die nur eine minimale Bandbreite benötigt.

6. Nutzen Sie Cloud-basierendes Hosting von zuverlässigen großen Anbietern in Kombination mit CDNs. Vermeiden Sie bei der Nutzung eines CDN die Offenlegung der IP-Adresse des Webservers des Unternehmens und verwenden Sie eine Firewall, um sicherzustellen, dass nur das CDN auf diesen Webserver zugreifen kann.

7. Schließlich sollten Sie einen DDoS-Abwehrdienst bereitstellen, der die Infrastruktur und die verschiedenen Anwendungsschichten durch eine umfassende Verteidigung schützt. Dabei sollte auch eine hybride Architektur mit einem autoritativen DNS-Backup-Dienst vor Ort in Betracht gezogen werden. Dadurch ist sichergestellt, dass Ihr Unternehmen über einen zuverlässigen Ausweichdienst verfügt, wenn der Cloud-basierende Hosting-Anbieter von einem Angriff betroffen ist.

Seite 1 von 2