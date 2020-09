Immer mehr Einrichtungen im Gesundheitswesen treiben die digitale Transformation voran, um den Patienten-Service zu verbessern, Kosten zu senken und Prozesse zu rationalisieren. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass dieser Wandel die Kliniken für Cyberangreifer noch lukrativer macht. Sie haben es insbesondere auf die in großer Menge gespeicherten persönlichen Daten und Krankenakten abgesehen. Das Gesundheitswesen bleibt eine der wichtigsten Branchen, die im Visier von Ransomware-Akteuren steht, und verzeichnete allein im vierten Quartal 2019 einen Anstieg um 350 Prozent bei dieser Bedrohung, wie Rubrik berichtet. Das Unternehmen hat sich auf den Bereich Data Protection durch Cloud-Data-Management spezialisiert.

Backups sind eine wichtige Verteidigungsmaßnahme gegen Ransomware. Allerdings zielt fortgeschrittene Ransomware jetzt auf Backups ab, was für die Angreifer die Chancen auf eine Lösegeldauszahlung erhöht, da die Kliniken ihre letzte Verteidigungslinie verlieren. Rubrik hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt Backups immun gegen Ransomware zu machen und die Wiederherstellung nach einem Angriff zu beschleunigen. Die in Rubrik gespeicherten Daten sind niemals in einem Lese-/Schreibformat verfügbar, so das Versprechen seitens des Anbieters. Dies verhindere eine Kompromittierung und Löschung von Backups.

Mit zwei Praxisbeispielen aus dem Gesundheitswesen will Rubrik nachfolgend aufzeigen, wie sich die Strategie zur Bekämpfung von Ransomware verbessern und kritische Daten schützen lassen. Der Southern Nevada Health District (SNHD) ist die lokale Gesundheitsbehörde für Las Vegas und Clark County, Nevada. Neben der Bereitstellung von Primärversorgung und klinischen Diensten ist die Behörde für die Regulierung von Rettungs- und Krankenwagen, die Inspektion von Hotels und Restaurants, die Durchführung von Programmen zur Moskito- und Vektorkontrolle, die Pflege von Vitaldaten und die Durchführung von Bildungsprogrammen für das Gebiet zuständig. Mit mehr als 42 Millionen Besuchern pro Jahr in Las Vegas geht die Verantwortung für die Gesundheit über die 2,2 Millionen Einwohner der Region hinaus. Datenschutz und -verfügbarkeit sind für SNHD von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu Bürgerdaten wie zum Beispiel Aufzeichnungen von Kliniken und die Speicherung persönlicher Daten. Der Verlust des Zugangs zu diesen Daten könnte sowohl Patienten als auch Personal erheblich beeinträchtigen. Der SNHD wechselte zu Rubrik, wobei die Benutzerfreundlichkeit und Cloud-Fähigkeiten dabei treibende Faktoren gewesen sein sollen. Die Behörde war sich bewusst, dass das Gesundheitswesen in hohem Maße von Ransomware-Angriffen betroffen ist. Die Verantwortlichen erkannten die Unveränderlichkeit der Datenspeicherung und die Fähigkeit von Rubrik, Daten schnell wiederherzustellen, als entscheidende Vorteile.

Als zweites Beispiel führt Rubrik das Kern Medical Center, eine Gesundheitsorganisation im kalifornischen Central Valley, an. Das Zentrum in Bakersfield umfasst ein modernes öffentliches Krankenhaus mit über 200 Betten, ein umfassendes Angebot an Primärversorgungs- und Spezialkliniken sowie eine große Anzahl hoch qualifizierter Ärzte, Krankenschwestern, Techniker und anderer Gesundheitsdienstleister. Das Kern Medical Center war im Juni 2019 Opfer von Ransomware, die in die Umgebung eindrang und mit der Verschlüsselung von Produktionsdaten begann. Die Entdeckung des Angriffs erfolgte nach einer Stunde, als Benutzer berichteten, dass sie nicht auf ihre Systeme zugreifen konnten. Mit Hilfe von Rubrik soll die Klinik innerhalb von Minuten in der Lage gewesen sein, 100 Prozent der betroffenen Systeme wiederherzustellen, einschließlich ihres geschäftskritischen elektronischen Krankenaktensystems. Nach dem Angriff habe das Kern Medical Center mehr seiner Altsysteme zu Rubrik verlagert, um sich vor möglichen zukünftigen Angriffen zu schützen, und nannte unveränderliche Backups als Hauptgrund für diese Entscheidung.

