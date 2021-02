Vectra AI, Unternehmen im Bereich Network Detection and Response (NDR), hat erweiterte Funktionen zur Erkennung von Cloud-Identitäten mit Azure AD innerhalb von Cognito Detect für Office 365 vorgestellt. Durch die Integration auf der Identitätsebene biete Vectra eine vollständige Cloud-to-Ground-Sicherheitsabdeckung für das gesamte SaaS-Ökosystem eines Unternehmens.

Mit der erweiterten Unterstützung von Vectra für Azure AD schließe Cognito Detect für Office 365 eine bisher unbeachtete Sicherheitslücke. Cognito Detect für Office 365 reduziere die Folgen einer groß angelegten Verletzung der Lieferkette und biete gleichzeitig eine einfache und umfassende Möglichkeit, die Cloud-Identitäten der Nutzer zu schützen.

Vectra ist die laut eigenen Angaben erste NDR-Lösung, die universelle Kontrolle über Daten und Identitäten bietet, um den wachsenden Datenschutz- und Compliance-Bedenken gerecht zu sein. Vectra lasse sich direkt in Azure AD integrieren und biete so eine vollständige Abdeckung aller verbundenen SaaS-Anwendungen. Dies soll die Kosten durch die Speicherung kuratierter Netzwerk-Metadaten reduzieren und Lücken in der Sicherheitslage eines Unternehmens durch proaktive Untersuchung und Bedrohungsjagd abdecken.

Die Akzeptanz von Public-Cloud-Diensten ist im letzten Jahr sprunghaft angestiegen. Canalys berichtete, dass der weltweite Cloud-Markt allein im dritten Quartal 2020 um 33 Prozent gewachsen ist. Diese schnelle Cloud-Migration hat laut Vectra zu einer erheblichen Lücke in der Sichtbarkeit geführt, da herkömmliche Sicherheitslösungen nicht erkennen können, was in der Cloud passiert. Um dem entgegenzuwirken, biete Vectra Verhaltenserkennungen für die Cloud-Identität, um SaaS-Anwendungen vor Kontoübernahmen und gefährlichen Insiderangriffen zu schützen.

