Der Sicherheitsspezialist Aqua Security hat eine Garantie für Cloud-native Security vorgestellt. Anwenderunternehmen, die Aquas Cloud-Native-Application-Protection-Plattform (CNAPP) unter Berücksichtigung der Best Practices vollständig implementiert haben und trotzdem Opfer eines Cloud-nativen Angriffs werden, erhalten bis zu eine Million Dollar Schadenersatz, so das Versprechen.

Dabei beziehe sich ein Cloud-Native-Angriff auf den unbefugten Zugriff einer dritten Partei auf das Betriebssystem eines durch die Aqua-Plattform geschützten Hosts, der zur böswilligen Exfiltration, Zerstörung und/oder irreversiblen Verschlüsselung von Daten des Unternehmens führt.

Da Cloud-native Applikationen für immer mehr geschäftskritische Anwendungen im Einsatz sind, ist ihre Absicherung von großer Bedeutung. Herkömmliche Sicherheitstools erweisen sich beim Schutz von Cloud-Native-Umgebungen oft als unzureichend, meint Aqua. Jüngste Untersuchungen von Aqua Nautilus haben beispielsweise gezeigt, dass es weniger als 20 Minuten dauert, um einen anfälligen Cloud-nativen Workload zu kompromittieren.

Die Aqua-eigene Plattform sichere die Assets der Unternehmen vom ersten Tag an und schütze sie in Echtzeit. Sie verhindere, dass Schwachstellen, Fehlkonfigurationen, Secrets und Malware in die Produktion gelangen und wehre Angriffe automatisch ab. Von der Software-Supply-Chain bis zu den laufenden Workloads will der Sicherheitsspezialist den gesamten Lebenszyklus von Anwendungen schützen und sicherstellen, dass die Prävention automatisiert ist und die Reaktion sofort erfolgt.