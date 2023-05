Radware hat seinen Bot Manager als Teil seines 360-Grad-Ansatzes zum Schutz von Anwendungen erweitert. Die Lösung soll Unternehmen helfen, zu verhindern, dass bösartige Bots ihre Verteidigungsmaßnahmen umgehen, um sich unrechtmäßig Zugang zu nativen Android- und iOS-Mobilanwendungen (Google und Apple) zu verschaffen.

Durch die Weiterentwicklungen bietet der Bot Manager als erste Lösung auf dem Markt eine integrierte Authentifizierung für iOS- und Android-Geräte sowie Identitätsalgorithmen, so dass sich Unternehmen gegen verteilte und gezielte Bot-Angriffe verteidigen können, so das Versprechen.

Der Bot Manager nutze die aktuellen Entwicklungen im Bereich Deep Learning und fortschrittliche, proprietäre Algorithmen zur sicheren Identifizierung, um Bot-Attacken auf native mobile Anwendungen in Echtzeit zu stoppen, bevor sie sich materialisieren und die Infrastruktur des Unternehmens belasten.

Um sicherzustellen, dass nur authentifizierte Geräte und Benutzer auf native Android- und iOS-Apps zugreifen können, stelle der Bot Manager Unternehmen nun eine doppelte Schutzschicht zur Verfügung. Die erste Schutzebene bietet proaktive Bestätigungsmechanismen, die automatisch mobile App-Emulatoren, modifizierte Anwendungen und Applikationen mit modifizierten Betriebssystemen identifizieren und abwehren sollen. Die zweite zusätzliche Schicht - Secure Identity - bietet eine Benutzeridentitäts-Engine, die Anwendungs- und Betriebssystemanfragen validieren soll, um Identitäts-Spoofing, Manipulationen und Replay-Angriffe zu verhindern. Zusammen ermöglichen diese Schichten eine schnellere und genauere Erkennung von Bots, die Angriffe durchführen, so Radware weiter.

Zusätzlich zur sicheren Identität und der Erkennung illegitimer Applikationen umfasse der mehrschichtige Schutz für mobile Anwendungen und das Internet absichtsbasierte Analysen, Geräte- und Browser-Fingerprinting sowie kollektive Bot-Intelligenz. Detaillierte Analyseberichte über Bot-Aktivitäten enthalten Listen bösartiger IPs sowie Einblicke in die globale Bot-Verteilung, Verkehrsmuster und den Schweregrad eines Angriffs. Darüber hinaus habe man das Software Development Kit (SDK) des Bot Managers so optimiert, dass es schlanker ist und weniger Speicher, CPU und Akku verbraucht. Es lasse sich leicht in iOS- und Android-Apps integrieren und in native und hybride Apps einbetten. Um spezifische Geschäftsanforderungen zu erfüllen, ermögliche das Bot Manager SDK die Anpassung einer Vielzahl von Elementen für Captcha- und Blockseiten, einschließlich Text, Textausrichtung, Schriftart, Farbe, Sprache und Bilder. Zudem teilt sich der Bot Manager eine integrierte Management-Oberfläche mit Radwares Cloud-Application-Protection-Services, um eine einfache Konfiguration, granulare Kontrolloptionen und detaillierte Analysen für Anwendungssicherheitsereignisse und Schutzmetriken zu bieten, so die weiteren Angaben.