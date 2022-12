Amazon Web Services (AWS) kündigte Security Lake an, einen Service, der die Sicherheitsdaten eines Unternehmens aus Cloud- und lokalen Quellen automatisch in einem speziell entwickelten Data Lake im AWS-Konto eines Anwenders zentralisiert, um schneller auf Sicherheitsdaten reagieren zu können. Security Lake verwalte Daten während ihres gesamten Lebenszyklus mit anpassbaren Einstellungen für die Datenaufbewahrung, konvertiere eingehende Sicherheitsdaten in das Apache-Parquet-Format und passe sie an den offenen OCSF-Standard (Open Cybersecurity Schema Framework) an.

Security Lake ist ein speziell entwickelter Data Lake, der sich mit nur wenigen Klicks erstellen lasse und es Unternehmen ermögliche, Daten zu aggregieren, zu normalisieren und zu speichern, damit sie mit ihren bevorzugten Tools schneller auf Sicherheitsereignisse reagieren können. Nach der Einrichtung und den Verbindungen zu ausgewählten Datenquellen baue Security Lake automatisch einen Sicherheits-Data-Lake in einer vom Anwenderunternehmen ausgewählten Region auf.

Dies soll dabei helfen, regionale Daten-Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Nachdem Unternehmen ihre Datenquellen ausgewählt haben, aggregiere und normalisiere Security Lake automatisch Daten von AWS, kombiniere sie mit Quellen von Drittanbietern, die OCSF unterstützen, und optimiere sie in einem Format, das einfach zu speichern und abzufragen ist.

Security Lake orchestriere automatisch den gesamten Prozess von der Erstellung des Data Lakes und der Datenaggregation bis zur Normalisierung und Integration. Der Service baut laut AWS den Sicherheits-Data-Lake mit Hilfe von Amazon S3 (Simple Storage Service) und AWS Lake Formation auf, um die Infrastruktur des Data Lakes automatisch im Konto des Anwenderunternehmens einzurichten und so die volle Kontrolle über die Daten zu gewährleisten. Nach der Aufnahme und Normalisierung sei die Anwenderschaft in der Lage, ihre bevorzugten Sicherheits- und Analysetools zu verwenden, darunter Amazon Athena, OpenSearch und SageMaker sowie Lösungen von Drittanbietern, um schnell und einfach breitere und tiefere Analysen von AWS und mehr als 50 Drittanbieter- und Kundendatenquellen zu erfassen.

Im Ergebnis helfe Security Lake Unternehmen, ihre allgemeine Sicherheitslage zu verbessern, den Sicherheitsteams mehr Transparenz zu bieten, um Ereignisse zu identifizieren und zu verstehen, und die Zeit zur Lösung von Sicherheitsproblemen zu verkürzen.