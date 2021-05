Der IT-Sicherheitshersteller Eset mit Sitz in Bratislava hat den Funktionsumfang seiner Sicherheitslösung für den Schutz von Microsoft 365 erweitert: Eset Cloud Office Security (Ecos) sichert laut Hersteller neben Exchange Online und OneDrive nun auch Microsoft Teams und SharePoint umfassend ab. Die Bestandsanwenderschaft erhalte die Funktionen automatisch und kostenfrei.

Die SaaS-Lösung Ecos vereint Anti-Malware-Scanning, Anti-Phishing und Spam-Filterung. Das Hauptaugenmerk liegt laut Hersteller auf dem Scannen von E-Mails, Anhängen sowie freigegebenen und gespeicherten Dateien zum präventiven Schutz vor Malware. Dank der neuen Funktionen, so Eset, sichere man die Kommunikation, Zusammenarbeit und Datenverarbeitung in Microsoft 365 komplett ab. Auch die im Alltag meistgenutzten Tools Teams und deren Dateispeicherorte SharePoint und OneDrive seien nun vor Bedrohungen aller Art geschützt.

Eset Cloud Office Security ersetze damit sozusagen die Funktionalität von File- und Mail-Server-Security-Lösungen, die fortan hybrid oder ganzheitlich in der Cloud laufen. Das Produkt sei verzahnt mit Esets Endpoint-Security-Produkten und der Management-Konsole Eset Protect, lasse sich aber auch unabhängig davon einsetzen.



Dank des integrierten Reportings zu Malware-Funden und E-Mail-Analysen könne man schnell Management-taugliche Berichte als PDF erzeugen. Die statistischen Informationen für den Schutz von Exchange Online und OneDrive enthalten laut Eset-Angaben die Anzahl der gescannten E-Mails, Dateien, erkannten Malware, Phishing und Spam für den angegebenen Zeitraum. Das Reporting-Tool stelle die Daten als Diagramm dar, beispielsweise der langfristige Durchschnitt im Vergleich, Informationen zum Datenverkehr für jeden Schutztyp oder die Empfänger, die am meisten Malware, Phishing und Spam enthalten. Die Software biete zudem Multimandantenfähigkeit für MSPs (Managed Service Provider) sowie richtlinienbasierte Sicherheitseinstellungen, die man ausgewählten Beschäftigten zuweisen und an deren Bedürfnisse anpassen kann.

Eset Cloud Security Office ist beim Eset-Fachhandel verfügbar.

ESET Deutschland GmbH

ESET

Cloud Security