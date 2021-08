Digital Guardian, US-amerikanischer Anbieter von Data Loss Prevention (DLP) und Managed Detection and Response (MDR), erweitert ab sofort seine Lösung für Endpunkt-DLP-Sichtbarkeit und Sicherheitskontrollen auf Microsoft Teams. Angesichts der steigenden Nutzung von Microsofts Collaboration-Plattform soll dies Anwenderunternehmen erlauben, sensible Daten in hybriden Arbeitsumgebungen besser zu schützen. Die Lösung lasse sich nahtlos in Teams integrieren.

Digital Guardian DLP für Microsoft Teams ermögliche Datentransparenz nahezu in Echtzeit. Dazu analysiere die Software alle Teams-Nachrichten und deren Anhänge, vergleiche sie mit den etablierten DLP-Richtlinien und alarmiere Sicherheitsteams bei Verstößen. Um einen breiteren Kontext für potenzielle Insider-Bedrohungen zu liefern, durchsuche die Lösung alle Nachrichten und Anhänge nach Schlüsselwörtern. Sie identifiziere die riskantesten Vorfälle und entferne automatisch die Nachrichten oder Anhänge, die gegen die Datenverarbeitungs- und Datensicherheitsrichtlinien des Anwenderunternehmens verstoßen. Zudem könne das Security-Team Richtlinienverstöße auch manuell überprüfen und bei Bedarf Abhilfemaßnahmen durchführen.

Der Hersteller verspricht beim Einsatz seiner DLP-Lösung optimierte Sichtbarkeit und Endpunktkontrolle über Teams-Nachrichten und freigegebene Dateien für den Schutz vor Insider-Bedrohungen und Datenlecks. Man könne zudem Microsofts Vertraulichkeitskennzeichnungen auf sensible Dokumente in Teams anwenden, um bestehende Sicherheitsinvestitionen zu nutzen. Die Lösung sorge für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und gesetzlichen Vorgaben wie DSGVO und PCI-DSS. Die Lösung ist ab sofort als Zusatzmodul für Bestandskunden über zertifizierte Partner oder den Azure Marketplace erhältlich.

