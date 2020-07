Moxa hat eine industrielle Cybersicherheitslösung bestehend aus der EtherCatch-IEC-G102-BP-IPS-Serie, der EtherFire-IEF-G9010-Serie mit Firewalls der nächsten Generation und der Sicherheitsverwaltungs-Software Security Dashboard Console vorgestellt. Diese Lösung soll die Netzwerkverteidigung für betriebskritische Fertigungs- und Infrastrukturbereiche absichern und es Unternehmen ermöglichen, schnell und sicher zur neuen Normalität nach der Pandemiekrise zurückzukehren.

Wenn Unternehmen die Produktion wieder aufnehmen, nachdem ihre Fabriken mehrere Wochen oder sogar Monate stillgestanden haben, werde oft schnell klar, dass es schwierig ist, Produktionsprozesse zu betreiben, die auf maximale Effizienz unter den neuen Bedingungen ausgelegt sind, so Moxa. Um etwa sicherzustellen, dass die Abstands-Richtlinien eingehalten bleiben, sind die Prozesse neu zu ordnen. Dies gelingt zum Beispiel dadurch, die Aufgaben zu reduzieren, für deren Erledigung mehrere Mitarbeiter nötig sind.

Das Anschließen von mehr Feldgeräten, das Aggregieren von Daten und die Durchführung von Fernüberwachung sind für Unternehmen folglich zur neuen Normalität geworden. Eine zunehmende Vernetzung zwischen der Betriebstechnik (OT) und der Informationstechnologie (IT) vergrößert jedoch auch die Angriffsfläche und lässt daher potenzielle Cyberbedrohungen in die zuvor isolierten industriellen Netzwerke durch, so Moxa.

