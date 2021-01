Netscout, Anbieter von Service-Assurance, Security und Business Analytics, gab die Bereitstellung von Netscout Cyber Investigator (NCI) für AWS bekannt. Dieser dämme Kosten ein und steigere die Effizienz bei der Verwaltung zunehmender Komplexität aufgrund der Verlagerung von Anwendungen in die Cloud, so der Hersteller. Da sich die Bedrohungsoberfläche vergrößert, soll NCI Paketdaten nutzen, um schnell die Sichtbarkeit zu gewährleisten, die zur Ursachenfindung von Problemen erforderlich ist.

Netscout hat laut eigenen Angaben bei der Einführung von VPC Traffic Mirroring, VPC Ingress Routing und dem kürzlich angekündigten Gateway Load Balancer (GWLB) zusammen mit AWS an Lösungen für den Zugang zu Paketdaten gearbeitet. GWLB biete einen skalierbaren Zugriff auf den Paketverkehr für Sicherheits- und Leistungs-Management. Mit GWLB sollen Nutzer den Datenverkehr von jeder Virtual-Private-Cloud (VPC) zu beliebigen Sicherheits- und Überwachungstools leiten können, ohne die Cloud zu verlassen.

NCI sei in AWS Security Hub integriert. Die Software biete über den hauseigenen Atlas Intelligence Feed Zugang zu Netzwerkinformationen (sowohl im Internet als auch innerhalb großer Unternehmensnetzwerke) und nutze die Erfahrung von Netscout bei der Verkehrsüberwachung und Analyse. NCI erkennt und charakterisiert Bedrohungen schnell und kann umfänglichen Verkehrskontext für eine schnelle Triage und forensische Untersuchung in AWS-Umgebungen liefern, so das Netscout-Versprechen.

Die Verfügbarkeit von kosteneffizientem Paketzugang ohne Agenten und das für AWS verfügbare Netscout-Produktportfolio, einschließlich virtuellem nGenius und vStream, erleichtern es bestehenden Netscout-Anwendern, ihre Transparenz auf AWS auszuweiten, während sie Anwendungen migrieren, so der Anbieter.

