Sichere Datenlöschung und Datenvernichtung für Unternehmen

Die Ausstattung mit modernen Computern und neuer Technik hilft vielen Unternehmen, neue und qualifizierte Mitarbeiter anzuziehen und die Zufriedenheit ihrer Bestehenden zu erhöhen. In diesem Kontext müssen immer häufiger stationäre Desktop-PCs zugunsten von Laptops oder Tablets weichen, die flexibles und vor allem mobiles Arbeiten ermöglichen. Doch im Umgang mit alten Beständen passieren immer wieder fahrlässige Fehler: Festplatten werden vor dem Weiterverkauf oder der Entsorgung nicht fachgerecht gelöscht, sodass solche hochsensiblen und personenbezogenen Daten offen zugänglich sind, die eigentlich dem Datenschutz unterliegen.

Ascomp aus Leonberg will Unternehmen sensibilisieren, ihre Datensicherheit auf den Prüfstand zu stellen. In Version 6.0 der Windows-Software Secure Eraser zur Datenlöschung und Datenvernichtung will der Softwarehersteller eine klare Antwort auf die Frage gaben, worauf Unternehmen bei der Entsorgung ihrer IT achten sollten und wie in diesem Kontext verantwortungsvoll mit sensiblen Daten umgegangen werden kann.

Secure Eraser 6.0 bietet Unternehmen und Privatnutzern die Möglichkeit, Dateien, Ordner, oder auch ganze Laufwerke sicher und endgültig zu löschen. Dazu nutzt die Software anerkannte Verfahren zur Datenlöschung und überschreibt vertrauliche Informationen bis zu 35 Mal, sodass sich diese selbst mit spezieller Software nicht wiederherstellen lassen. Die Lösung entfernt ebenso Querverweise, die in den Zuordnungstabellen von Festplatten Rückschlüsse auf die ehemalige Existenz von gelöschten Dateien zulassen könnten.

Überschrieben werden die zu löschenden Daten mit Zufallswerten. Darüber hinaus bietet Secure Eraser die Standards US DoD 5220.22-M E und US DoD 5220.22-M ECE des US-Verteidigungsministeriums, den Deutschen Industriestandard sowie den Peter-Gutmann-Standard zur Auswahl an. Auf Wunsch sind alle Löschvorgänge dabei ausführlich protokollierbar.

Secure Eraser unterstützt alle gängigen Windows-Betriebssysteme sowohl in der 32- als auch in der 64-Bit-Version und lässt sich für die private Nutzung sowie für Testzwecke kostenlos herunterladen. Die kostenpflichtige Version (ab 29,90 Euro) ist werbefrei und bietet zudem technischen Support.