Web-Konferenzen sind aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken, dabei ist der Einsatz von Mikrofon - und für viele auch von Webcam - ein Muss. Rohde & Schwarz Cybersecurity stellte nun in diesem Zusammenhang ein neues Produkt-Feature seiner „Browser in the Box“-Lösung vor. Dieses soll die Verwendung einer Webcam in einer sicheren Surfumgebung ermöglichen.

Browser in the Box ermöglicht laut Anbieter eine sichere Teilnahme an Web-Konferenzen in einer vollvirtualisierten Surfumgebung. Eine entsprechende Funktion zur Mikrofonnutzung war bereits integriert. Nun zieht der IT-Sicherheitsexperte mit der Webcam-Unterstützung nach.

Durch Virtualisierung der Webcam sei der unbefugte Zugriff auf eine Kamera bei der Verwendung von Browser in the Box unmöglich. Nachdem der Administrator der Webcam-Nutzung zustimmt und die Option für den Endnutzer freischaltet, könne dieser die Webcam nach Bedarf aktivieren. So sollen Anwender zu jedem Zeitpunkt die Autorität über ihre Kamera haben und entscheiden können, wann sie diese sicher aktivieren möchten. Laut R&S-Angaben ist das Feature ist mit den Videokonferenz-Tools Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting, Jitsi und Circuit kompatibel.

Browser sind das häufigste Einfallstor für Cyberangriffe auf die Endpunkte und Netzwerke von Behörden und Unternehmen. Die Nutzung von Applikationen, Collaboration-Tools, E-Mails und Downloads über den Browser können zur Einschleusung von bösartigem Code führen. Dank der vollständigen Trennung des Browsers vom Betriebssystem eines Computers sorge Browser in the Box dafür, dass solche Schadsoftware chancenlos ist. Die benutzerfreundliche Lösung beeinträchtige die PC-Leistung nicht und ermögliche Unternehmen, akademischen Einrichtungen und Behörden eine sichere Nutzung.

Weitere Informationen stehen unter www.rohde-schwarz.com/cybersecurity zur Verfügung.

