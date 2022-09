Das US-amerikanische Softwarehaus N-able erweitert seine Cloud-basierte E-Mail-Schutzlösung Mail Assure um die Funktion „Private Portal“. Die kostenlose Ergänzung soll eine sichere Web-Umgebung für den Austausch sensibler Informationen und Dokumente schaffen.

Die Funktionsweise: Private Portal benachrichtigt Empfänger, sobald eine E-Mail mit geschäftskritischen Informationen zu ihnen unterwegs ist. Die Basis bilden Richtlinien, die der Anwender oder sein Unternehmen konfiguriert haben. Durch Anklicken des Links in der Benachrichtigung könne ein Empfänger die sensiblen E-Mails dann in Private Portal ansehen und beantworten.

Das Verfahren biete somit ein geschlossenes Web-Mail-System. Nachrichten werden dort nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Für MSPs und deren Anwender erhöhe dies den Schutz vor Angreifern, die E-Mail als Angriffsvektor nutzen, so N-able.

Mail Assure Private Portal nutzt laut Hersteller E-Mails TLS-Verschlüsselung (Transport Layer Security) für die Übertragung und AES-256 (Advanced Encryption Standard) für Daten im Ruhezustand. Benutzer können ihre eigenen Sicherheitsrichtlinien für E-Mails festlegen und auswählen, für wen die Richtlinien gelten, welche Filterregeln greifen und auf welche Inhalte sie sich auswirken. Zudem gebe es eine „Log Search“-Seite für Private-Portal-E-Mails sowie ein „Audit Log“, um den Weg jeder Nachricht detailliert nachzuvollziehen.

Ebenfalls neu in Mail Assure ist eine Integration mit der Splunk-Plattform. Dies erlaube es, Message-Audit-Daten in Echtzeit an Splunk zu senden, um die damit gewonnenen Erkenntnisse für SIEM-Prozesse (Security-Information- und Event-Management) heranzuziehen.