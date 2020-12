Genua, deutscher Spezialist für IT Sicherheit, bietet Anwendern im Home-Office mit Genucard Home ein Personal Security Device zum Schutz ihrer Datenkommunikation. Die Sicherheitslösung ist bis zur Geheimhaltungsstufe VS-NfD (Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch) vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugelassen.

Aktuell greifen viele Mitarbeiter in den eigenen vier Wänden via Internet auf interne Unternehmensnetzwerke zu, um vertrauliche Informationen abzurufen oder Softwareanwendungen zu nutzen. Bei mangelhaftem Schutz wird dieser Zugriff zur Achillesferse für die IT-Sicherheit. So eröffnen unter anderem unzureichend geschützte Remote-Desktops, improvisierte Workflows oder der Zugriff auf Firmendaten über private IT-Systeme Angriffsoptionen für Hacker. Nach erfolgreichem Eindringen in die IT des Home-Office sind weitreichende Cyberangriffe auf das gesamte Netzwerk des Unternehmens oder der Organisation oft der nächste Schritt.

Um dieses Risiko auszuschließen, hat Genua laut eigenen Angaben das Personal Security Device Genucard Home entwickelt. Es lasse sich „Plug and Play“ via Ethernet an jeden Laptop oder PC anschließen und ermögliche einen sicheren Zugriff auf das interne Netzwerk des Arbeitgebers. Auf der Genucard Home sind als Sicherheitssysteme eine Firewall für die Verbindungskontrolle innerhalb und außerhalb des VPNs sowie ein hochsicheres VPN-Gateway für eine reibungslose Datenkommunikation auf allen Devices installiert, so Genua.

Sobald die Genucard Home aktiviert ist, erzeuge sie ein stark verschlüsseltes Virtual Private Network (VPN) zur eingerichteten Gegenstelle im Netzwerk. Jeglicher Datenverkehr soll dann ausschließlich über diese Datenverbindung erfolgen. Im Home-Office könne der Nutzer dabei mit WLAN oder Ethernet arbeiten.

Ein zusätzliches Sicherheits-Feature ist die Authentisierung sowie das Key Handling mittels Smartcard. Via USB ist ein mitgeliefertes Smartcard-Lesegerät anschließbar. Ohne Kenntnis der PIN und Besitz der Smartcard lässt sich laut Anbieter keine Verbindung in das interne Netz initiieren.

Genucard Home ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugelassen für VS-NfD (Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch), NATO Restricted und Restreint UE/EU Restricted. So sollen Behörden, Bundeswehr und Unternehmen im Geheimschutzbereich das Security Device einsetzen können, um Mitarbeitern im Home-Office sicheren Zugriff auf Daten mit entsprechendem Schutzstatus zu gewähren.

