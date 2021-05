BeyondTrust, Anbieter für Privileged-Access-Management (PAM), hat die Version 21.1 seiner Fernzugriffslösung Privileged Remote Access veröffentlicht. Die Lösung biete die erforderlichen Kontroll-, Verwaltungs- und Überwachungsfunktionen, damit autorisierte Beschäftigte, Dienstleister und Lieferanten sicheren Zugriff ohne Einsatz von VPN (Virtual Private Network) erhalten. Mit der aktuellen Version will BeyondTrust das Onboarding von Drittanbietern beschleunigen, sichere Zugriffe auf Raspberry Pi ermöglichen und die RDP-Funktionalität (Remote Desktop Protocol) erweitern.

Privileged Remote Access reduziere die Angriffsfläche und erhöhe die Produktivität im Unternehmen. Die Durchsetzung einer Least-Privilege-Strategie habe zur Folge, dass Nutzende nur mit den für ihre Arbeit erforderlichen Zugriffsrechten arbeiten. Die Lösung ermögliche individuelle Verantwortlichkeiten und eine Zuordnung für Gemeinschaftskonten. Zudem sei eine nutzerspezifische Vergabe von Zugriffsrechten auf Endpoints anhand von Whitelist-/Blacklist-Vorgaben möglich. Laut Anbieter sind darüber hinaus keine Konfiguration und Installation von VPN-Diensten auf den Endgeräten der Lieferanten und Privatrechnern der Remote-Belegschaft erforderlich.

Externe Dienstleister, die auf das Netzwerk und die Anwendungen einer Organisation zugreifen, halten sich häufig nicht an die Sicherheitsvorgaben. Die Onboarding-Funktion in Privileged Remote Access soll nicht nur den Prozess optimieren, sondern Organisationen auch mehr Kontrolle über Remote-Access-Aktivitäten von Drittanbietern geben. Darüber hinaus seien Administrationsteams in der Lage, die Verwaltung von Dienstleistern und internen Nutzenden an einen vertrauenswürdigen Systemadmin zu delegieren.

Die Fernzugriffslösung ermögliche zudem sichere Zugriffe auf Raspberry Pi, so dass privilegierte Nutzende mehr Verbindungen zu nicht beaufsichtigten IT-Systemen aufbauen, IT-Administrationsarbeiten ausführen und die Geräteverwaltung auf einen bestimmten Personenkreis beschränken können. Der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer, den Organisationen wegen seiner geringen Kosten und Modularität sowie aufgrund des offenen Designs einsetzen, so die Erläuterung von BeyondTrust.

Version 21.1 verfüge über Funktionen für BYOT-Initiativen (Bring Your Own Tools), insbesondere RDP-Jump-Elemente. Die Einstellungsmöglichkeiten, die für Desktop-Access-Console-Nutzende verfügbar sind, sollen RDP-Jump-Elementen ermöglichen, native RDP-Funktionen einzubinden, Funktionen für Jump-Elemente zu erweitern und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. All dies lasse sich zudem überwachen und sitzungsspezifisch protokollieren.

Als weitere Funktionen von Privileged Remote Access 21.1 gibt der Anbieter Erweiterungen für BeyondTrust Vault, Unterstützung von macOS Big Sur und eine vollständige Kontrolle der Web-Benutzeroberfläche an.

