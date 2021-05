Macmon Secure, Berliner Anbieter im Bereich Zero Trust Network Access (ZTNA), stellte seine Lösung SDP (Secure Defined Perimeter) vor. Die Funktionsweise und die Nutzung von SDP gibt der Anbieter wie folgt an: Der SDP-Agent übernehme transparent eine hochsichere Authentifizierung gegenüber dem SDP-Controller, um die Identität des Nutzenden sowie des Endgerätes und dessen Sicherheitszustand zu prüfen. Der SDP-Controller befindet sich laut Macmon in einer ISO-27001-zertifizierten deutschen Cloud in Berlin und liefert über die verschlüsselte Verbindung nach erfolgreicher Authentifizierung die definierte Richtlinie (Policy) zurück an den Agenten.

Nach erfolgreicher Authentifizierung erreiche der Nutzende alle erforderlichen Ressourcen, entweder direkt per Single Sign-on bei Cloud-Applikationen oder über das SDP-Cloud-Gateway in Cloud-Rechenzentren. Darüber hinaus sollen sich auch lokale Ressourcen im Unternehmensnetzwerk über eine direkte Verbindung durch ein lokales SDP-Gateway erreichen lassen. SDP stelle damit auch eine VPN-Lösung dar, die den Anforderungen der heutigen Arbeitsweisen und Strategien entspricht. Zur Absicherung der Kommunikation bestehen jeweils verschlüsselte Tunnel, die je nach Konfiguration nur gezielt Ressourcen bereitstellen, so der Anbieter. So sollen sich sämtliche Cloud-Strategien, wie auch die Hybrid Cloud, unterstützen lassen.

Je nach Unternehmensressource könne man unterscheiden, ob die Verfügbarkeit nur bei voller Konformität der Identitätsmerkmale und Sicherheitskonfiguration oder auch bereits bei eingeschränkter Konformität gewährt ist. So können beispielsweise sensible Bereiche nur für einen eingeschränkten Kreis an Nutzenden mit definierten Endgeräten erreichbar sein, während weniger sensible Ressourcen berechtigten Anwendenden auch mit fremden Geräten zur Verfügung stehen, so die Ausführung des Anbieters.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Verwandte Artikel

Zero Trust

Authentifizierung