Lookout erweitert seine Cloud Security Platform. Damit, so der Security-Anbieter aus San Francisco, biete man nun die derzeit einzigen Lösung der Branche für Security vom Endpunkt bis zur Cloud. Die Cloud-native Plattform umfasse ein einheitliches Framework für die Verwaltung und Durchsetzung von Richtlinien für alle mobilen Geräte, Cloud-, Internet- und unternehmenseigenen Anwendungen. Ein einheitlicher Agent und eine zentrale Steuerungsebene für Mobile- und Cloud-Security-Dienste sollen das Management erleichtern.

In Hybrid-Work-Zeiten arbeiten viele Beschäftigte zumindest teilweise außerhalb des traditionellen Unternehmensnetzes. Vor diesem Hintergrund führt Lookouts Cloud Security Platform laut Herstellerangaben Funktionen für Security Service Edge (SSE) und Endpoint Security zusammen, um Anwender und Daten zu schützen, wo immer sie sich befinden. Die Software überwache die Risikolage von Anwendern und Geräten laufend, um Zero-Trust-Zugriff je nach Situation der Anwendungen und Daten zu ermöglichen. Die erweiterte Plattform erlaube es dabei, Bedrohungsdaten von mobilen Endpunkten zu verwenden, um fundiertere Entscheidungen für die Cloud-Security-Services zu treffen.



Die Plattform bündelt laut Hersteller die folgenden Lookout-eigenen Services:



Mobile Endpoint Security unterstütze sicheres Arbeiten mit persönlichen, verwalteten und nicht verwalteten iOS-, Android- und Chrome-Geräten. Das Angriffsrisiko mindern sollen dabei Funktionen zum Schutz vor Phishing, bösartigen Anwendungen, riskanten Netzwerkverbindungen und vollständiger Kompromittierung der Geräte.



Secure Private Access ist eine in der Cloud gehostete ZTNA-Lösung (Zero Trust Network Access). Gemäß Zero-Trust-Prinzip (die Infrastruktur vertraut a priori keinem Anwender oder Endgerät) soll sie nahtlosen Zugriff auf private Unternehmensanwendungen bieten, unabhängig davon, wo sich der Benutzer oder die Applikation befinden. Im Gegensatz zu einem VPN (Virtual Private Network) verbinde Secure Private Access die Nutzer mit den Anwendungen und nicht mit dem Netzwerk, betont Lookout.



Secure Internet Access ist ein Secure Web Gateway, ebenfalls per Cloud bereitgestellt und mit FWaaS-Komponente (Firewall as a Service). Es folgt laut Hersteller ebenfalls Zero-Trust-Prinzipien, um Benutzer, Netzwerke und Unternehmensdaten vor Bedrohungen aus dem Internet zu schützen und Datenverluste zu verhindern.



Secure Cloud Access schließlich, Lookouts CASB-Lösung (Cloud Access Security Broker), dient der Absicherung von Cloud- und SaaS-Anwendungen mit einheitlichen Richtlinien, Datensicherheit und Compliance. Der Service sorge zudem für Transparenz und Kontrolle.



Unter dem Strich, so Lookout, offeriere man damit die derzeit einzige Cloud-native, einheitliche Sicherheitsplattform, die sowohl die Endpunkt- als auch die Cloud-Sicherheit ganzheitlich adressiert und Daten überall dort schützt, wo sie gespeichert sind oder sich bewegen.

Die Cloud Security Platform ist über Lookouts autorisierte Reseller und Service-Provider in Deutschland erhältlich. Diese unterstütze man mit einem lokalem Team aus Pre- und Post-Sales-Support und Professional-Service-Mitarbeitern.