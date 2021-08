Die IT-Abteilungen von Unternehmen benötigen ein Update. Die beschleunigte digitale Transformation im vergangenen Jahr schuf einen Nährboden für Sicherheitslücken. Security muss daher künftig mehr Priorität haben. Gleichzeitig gilt es, die sogenannte User Experience nicht zu vernachlässigen.

Die IT-Landschaft in Unternehmen hat sich im vergangenen Jahr stark gewandelt. IT-Experten griffen verstärkt auf neue Techniken zurück, wodurch sich die digitale Transformation in vielen Unternehmen enorm beschleunigte. Zu Beginn der Pandemie änderten 95 Prozent der Unternehmen ihre Technikprioritäten. Im Lauf der Zeit hat die Umstellung der Ranglisten und Herausforderungen zu einer erhöhten Komplexität in der IT geführt, die laut dem AppDynamics-Report „Agents of Transformation 2021: The rise of full-stack observability“ für 74 Prozent der Techniker in Deutschland ein Problem darstellt.

Durch den starken Wandel entstanden zusätzlich zahlreiche Angriffspunkte für Cyberkriminelle. Nutzer vertrauen jedoch den Anwendungen, die ihnen von Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Um dieses Vertrauen zu erhalten, benötigen Unternehmen künftig eine erhöhte Cybersicherheit. Ein Faktor, an den dabei unbedingt gedacht werden muss: eine optimale User Experience.

DevSecOps ist Pflicht, keine Kür

Der Schlüssel zu einer hohen Cybersicherheit und einer optimalen User Experience ist interdisziplinäre Zusammenarbeit. Es gilt, den Austausch zwischen den verschiedenen Beteiligten anzustoßen. Neben Technologen wie User-Experience-Designern und Anwendungsentwicklern sind dabei auch Führungspersonen relevant. Eine Silobildung innerhalb der IT-Abteilung steht Unternehmenszielen im Weg. Entwickler müssen in Rücksprache mit Sicherheitsexperten arbeiten, sodass Cybersicherheit in den Grundzügen der Anwendungen und Programme verankert ist und nicht erst nachträglich implementiert wird.

Ein Ansatz, der diesen aktiven Austausch und die Kooperation von verschiedenen Experten unterstützt, ist der DevSecOps-Ansatz. Dabei steht eine neuartige Zusammenarbeit von Technikern aus den Bereichen Entwicklung, Sicherheit und Operations im Vordergrund. Sicherheit steht so bei allen Entwicklungsphasen im Fokus. Dadurch entstehen sowohl sichere als auch nutzerfreundliche Anwendungen.

