Radar Cyber Security konzentriert sich laut eigenem Bekunden auf die zeitnahe Erkennung von Risiken für die IT- und OT-Sicherheit von Unternehmen und Behörden in Form einer Lösung für den Eigenbetrieb oder aber als Managed Service. Mit der hauseigenen Software könne ein Unternehmen ein „Cyber Defense Center“ (CDC) – gemeint ist ein Security Operations Center (SOC) – aufbauen oder aber das SOC als Service beziehen. Dazu, so der Anbieter, unterhalte man „Europas größtes Cyber Defense Center für Managed Services“ am Unternehmenssitz in Wien.

Der Wiener MSSP (Managed Security Service Provider) verspricht eine Verbesserung von IT-Sicherheit und -Risiko-Management, kontinuierliches IT- und OT-Security-Monitoring sowie den auf Knopfdruck verfügbaren Überblick über die sicherheitsrelevanten Informationen in der gesamten IT- und OT-Landschaft einer Organisation. Insbesondere Kritis-Unternehmen wolle man dabei unterstützen, sich auf die Herausforderungen von Gesetzesänderungen in der NIS-Richtlinie auf europäischer Ebene und dem IT-Sicherheitsgesetzes 2.0 (IT-SiG 2.0) in Deutschland vorzubereiten.

Radar Cyber Security betont, anders als andere europäische Anbieter von MDR-Services (Managed Detection and Response) seine Leistungen auf der Basis hauseigener Technologie zu erbringen. Das Forschungsteam des Hauses nutze neueste Erkenntnisse aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Machine Learning und transferiert sie laufend in die Service-Erbringung, und dies „garantiert ohne eingebaute Hintertüren“, so der MSSP.

Denn als europäischer Anbieter unterliege Radar Cyber Security nicht dem US Patriot Act und damit nicht der Pflicht, Kundendaten auf Verlangen an US-Behörden weiterzugeben. Vielmehr befolge man alle europäischen Datenschutzregelungen, darunter die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung. Vor diesem Hintergrund habe man „besonders weitreichende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Daten definiert“, die der Anbieter für seine Anwenderunternehmen analysiert.

Radar Cyber Security bietet eine Reihe von Modulen innerhalb seiner Radar Platform, darunter SIEM-Funktionalität (Security-Information- und Event-Management), Netzwerk-Verhaltensanalyse (Network Behavior Analytics, NBA), Vulnerability-Management und Compliance (VMC), Advanced Threat Detection mittels Sandbox-Technik sowie EDR (Endpoint Detection and Response).

