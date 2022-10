Cybereason hat seine MDR-Mobile-App (Managed Detection and Response) auf den Markt gebracht. Diese ermögliche es Verteidigern, die Leistung eines Security Operations Center (SOC) per Fingertipp vom Smartphone zu nutzen. Mit der App könne ein Verantwortlicher die Zeit bis zur Behebung einer Attacke verkürzen, indem man die laterale Bewegung des Angriffs direkt vom mobilen Gerät aus unterbrechen kann.

Die Lösung versetze Sicherheitsanalysten in die Lage, das gesamte Ausmaß von Angriffen in Echtzeit zu verstehen. Dazu ist die MalOp (Malicious Operation) Detection Engine in Verwendung. Mit der App erhalte die man detaillierte Informationen über aktive MalOps, deren Zuordnung zum Mitre-ATT&CK-Framework und die Bedrohungsstufe selbst.

Die App schaffe Transparenz in Bezug auf Erkennungen und aktive MalOps, um den Umfang eines Angriffs und dessen Übereinstimmung mit dem Mitre-ATT&CK-Framework besser zu verstehen. Sie ermögliche zudem den Zugriff auf Dashboards zu jeder Zeit und die Möglichkeit, von jedem mobilen Gerät aus Reaktionen einzuleiten.

Darüber hinaus ermögliche die Lösung eine schnelle Identifizierung und Isolierung kompromittierter Rechner, um Ausfallzeiten und Störungen des Betriebsablaufs zu minimieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Zudem bestehe ein ständiger Kontakt mit dem Cybereason-eigenen SOC, um potenzielle Bedrohungen sofort anzugehen. Die App ermögliche außerdem eine zuverlässige Ferneinleitung von Reaktionsmaßnahmen. Die Nutzerschaft erhalte schließlich Zugang zu Berichten und Branchennachrichten, um über aktuelle Taktiken, Techniken und Verfahren von nationalstaatlichen Bedrohungsakteuren und Cyberkriminellen auf dem Laufenden zu bleiben.

Die MDR-App soll im Laufe dieses Monats im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar sein und sowohl Android- als auch iOS-Geräte unterstützen.