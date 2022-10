Mit Security-Awareness-Trainings wappnen Unternehmen ihre Belegschaft gegen Phishing-Versuche, Social Engineering und Ransomware. Die Motivation der Angestellten lässt aber oft zu wünschen übrig. Schulungsanbieter setzen deshalb gerne auf Gamification, also spielierische Elemente, um Teilnahmebereitschaft und Aufmerksamkeit zu steigern. Die G Data Academy, das Fortbildungszentrum des Bochumer Security-Anbieters G Data CyberDefense, bietet nun ein interaktives Spiel für Awareness-Trainings, um Lernanreiz und Abschlussquote zu erhöhen.

Das Online-Spiel steht ab sofort bereit und lässt sich laut den Bochumern problemlos in die Lernpläne der Security-Awareness-Trainings integrieren. Zum Beispiel könne man es als Einstieg zu einer Awareness-Kampagne im Unternehmen nutzen.

Die Beschäftigten schlüpfen in dem 15-minütigen Computerspiel in die Rolle eines Detektivs und lösen als Experten für Cybercrime den Fall einer Ransomware-Attacke auf das fiktive Unternehmen „Maschinenbau Mayer“. Dadurch erfahren sie, wie ein Social-Engineering-Angriff abläuft und Schadsoftware ins Netzwerk gelangt.

Die Rahmenhandlung mit der Detektivgeschichte soll für positive Emotionen und Motivation sorgen. Ein klar vorgegebenes Ziel wiederum schaffe intrinsische Motivation während des gesamten Trainings, so G Data. Das hohe Level an Interaktion und Emotionen wiederum sei förderlich, damit die Lernenden am Ball bleiben und die Inhalte verinnerlichen.

„Moderne E-Learnings setzen verstärkt auf gute Geschichten und spielerische Elemente mit dem Ziel, den Lerntransfer zu maximieren“, sagt Christian Laber, Head of E-Learning Development bei G Data CyberDefense. „Die Lernenden haben das Thema fest im Blick und sind über die Dauer des Trainings hoch motiviert. Dadurch bleibt mehr hängen.“

