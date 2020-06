Mit den drei Tabletop-Modellen Firebox T20, T40, T80 der Firewall- und UTM-Produktfamilie verspricht IT-Security-Anbieter WatchGuard leistungsstarken Schutz in kompakter Form.

Unternehmen mit kleinen und mittelgroßen Büroumgebungen sollen von einer breiten Palette an modernen Sicherheitsfunktionen profitieren – bei gleichzeitig hoher Performance der Datenübertragung im Allgemeinen sowie der Verarbeitung von HTTPS-Verkehr im Speziellen. Auch für den Einsatz in Home-Office-Szenarien seien die Plattformen der T-Serie geeignet.

Sowohl Unternehmen als auch Managed-Service-Provider (MSP) erhalten laut Anbieter ein kosteneffektives, einfach implementier- und administrierbares Paket, mit dem sich umfassender Schutz für jeden Arbeitsplatz im Handumdrehen umsetzen lässt – inklusive Gateway-Antivirus, Content- und URL-Filtering, moderner Anti-Spam-Funktionalität, Intrusion Prevention, Anwendungskontrolle, Cloud Sandboxing und Endpunktschutz.

Die Firebox T20 richtet sich speziell an Organisationen und Managed-Service-Provider, die auch in Home-Offices und an kleinen Bürostandorten für konsequente Sicherheit sorgen müssen. Der Betrieb des Einstiegsmodells könne entweder als Stand-alone-Lösung oder von der Unternehmenszentrale aus erfolgen. In Verbindung mit der Total Security Suite schiebe die Firewall Netzwerkangriffen von außen einen Riegel vor und überwache den Datenverkehr hinsichtlich bösartiger E-Mail-Anhänge, Phishing-Versuche, Ransomware-Angriffe und weiterer Gefahren. Laut Anbieter ermöglicht die Ausführung T20-W darüber hinaus die WLAN-Integration gemäß 802.11ac-Standard.

Die Firebox T40 richtet sich vor allem an Unternehmen mit dezentralen Bürostandorten oder Zweigstellen, etwa für kleinere Filialgeschäfte im Einzelhandel. In Kombination mit der Total Security Suite stehe die Tabletop-Appliance in Sachen Sicherheitsfunktionalität den größeren Modellen aus dem WatchGuard-Produktspektrum in nichts nach und biete Features für den Schutz vor Ransomware oder auch KI-basierte Threat Protection. Mit der Variante T40-W könne man die Sicherheitsmechanismen im WLAN nutzen – ohne Einschränkungen bei der Download- und Upload-Geschwindigkeit hinnehmen zu müssen, so der Anbieter.

Laut WatchGuard eignet sich die Firebox T80 für Büroumgebungen mittlerer Größe. Sie ermögliche hohen Datendurchsatz bei vollem UTM-Schutz (Unified-Threat-Management). Darüber hinaus biete die Appliance ein optionales Port-Erweiterungsmodul für integrierte Glasfaser-Anbindung und sei damit in der Lage, sich neuen Anforderungen anzupassen. Außerdem verfüge sie über zwei Power-over-Ethernet (PoE+)-Ports.

Alle Appliances der T-Serie lassen sich laut WatchGuard via RapidDeploy, einer Cloud-basierten Konfigurationslösung, einfach installieren. Ebenso simpel gestalte sich die Verwaltung per WatchGuard Cloud.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.watchguard.de.

