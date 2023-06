Bitdefender hat GravityZone Security for Mobile vorgestellt, eine Erweiterung der Security-Plattform GravityZone. Unternehmen sollen nun Cyberbedrohungen für Android- und iOS-basierte Geräte sowie für Chromebooks schnellstmöglich erkennen und entsprechend abwehren können. Als Endanwender oder Managed Service Provider (MSPs) profitiere man überdies von einer vollumfänglichen Sichtbarkeit der mobilen IT-Infrastruktur.

GravityZone Security for Mobile verwendet eine Technik gegen mobile Malware sowie eine umfangreiche Threat Intelligence. Die Lösung ermögliche es Unternehmen, sämtliche installierte Apps auf mobilen Endgeräten zu erfassen und so den IT-Sicherheitsstatus eines Gerätes zu tracken und zu überwachen.

GravityZone Security for Mobile setze leistungsfähige Anti-Malware-Technik in Verbindung mit Echtzeit-Threat-Intelligence und Machine Learning ein. Durch die Analyse sowohl lokaler als auch Cloud-basierter Daten sollen sich bösartige Applikationen ebenso wie bekannte und Zero-Day-Angriffe erkennen lassen. Die integrierte Anti-Phishing-Technik sei hocheffektiv und beeinträchtige die Systemleistung nicht. Schließlich verhindern integrierte URL-Filter den Zugang zu kompromittierten Webseiten, so Bitdefender weiter.

Zudem erkenne die Lösung netzwerkbasierte Gefahren auf Basis des Mitre-ATT&CK-Frameworks. Angriffe gegen mobile Endgeräte, die ihren Ursprung im Unternehmensnetzwerk haben, sollen sich ebenso zuverlässig erkennen und stoppen lassen. Weiterhin könne man schwach geschützte Sicherheitsverbindungen und auch Man-in-the-Middle-Attacken erkennen. GravityZone Security for Mobile überwache Geräte außerdem hinsichtlich vorhandener Schwachstellen, nicht vorhandener Verschlüsselung, Jailbreaking, Root-Access sowie nicht mehr aktualisierter oder nicht vorhandener Updates.

Die Lösung integriert sich in die GravityZone-Konsole zu einem einheitlichen Management-Tool, so Bitdefender. So lasse sich IT-Sicherheit auch jenseits traditioneller Endpunkte ausweiten, ohne dabei auf ein zentralisiertes Management verzichten zu müssen. GravityZone Security for Mobile ergänze komplementär bereits vorhandenes Mobile-Device-Management (MDM), Enterprise-Mobility-Management (EMM), Unified-Endpoint-Management und Security-Information-and-Event-Management-Systeme. GravityZone Security for Mobile sei darüber hinaus Cloud-basiert und biete die Möglichkeit eines unkomplizierten Security-Managements für jede Art mobiler Umgebungen.

Unternehmen, die Compliance-Regeln unterworfen sind, müssen den Status von Datenschutz und Sicherheit einschließlich der installierten Apps auf mobilen Geräten genau kennen und dokumentieren. GravityZone Security for Mobile liefere in Echtzeit die erforderliche Transparenz, um Anwendungen zu überprüfen, anomales Verhalten in einer App zu identifizieren und die jeweiligen App-Versionen zu kontrollieren.