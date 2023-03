CyberArk, Unternehmen im Bereich Identity Security, kündigte weitere Funktionen für Workforce Password Management an. Die Cloud-basierte Enterprise-Lösung für das Passwort-Management erlaube es der Belegschaft, ihre Passwörter und andere Zugangsdaten für Anwendungen sicher zu erfassen, zu speichern und zu verwalten. Die Neuerungen bieten Administratoren mehr Flexibilität und Kontrolle, um Risiken zu reduzieren und die Sicherheit von Web-Anwendungen zu verbessern.

Workforce Password Management ist laut CyberArk für Enterprise-Umgebungen konzipiert und erfüllt die Anforderungen von Unternehmen in Bezug auf Datenschutz, Verfügbarkeit und IT-Sicherheit. Dazu zähle unter anderem die Unterstützung moderner passwortloser Authentifizierung und von Verzeichnisdiensten.

Unter anderem sollen Administratoren nun verhindern können, dass Anwender sensible oder privilegierte Accounts wie „root“, „admin“ oder „dba“ zum Workforce Password Management Vault hinzufügen. Die Anwernderschaft könne darüber hinaus nahtlos auf Websites zugreifen, die beim Login ein Captcha erfordern, und beim Anmeldevorgang erforderliche Captchas von Drittanbietern lösen.

Die Reports, die Workforce Password Management liefert, enthalten nun detaillierte Informationen zu allen Anwendungen, die Anwender hinzugefügt haben, so CyberArk. Sie sollen Administratoren helfen, regelmäßige Audits der Anwendungen durchzuführen und etablierte Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen.

Darüber hinaus lasse sich Workforce Password Management in Verbindung mit Secure Web Sessions einsetzen, um den Zugriff auf sensible Anwendungen besser zu schützen. In der aktuellen Version biete Secure Web Sessions mit Session Control eine zusätzliche Schutzschicht, die es Administratoren erlauben soll, Benachrichtigungen und Regeln für spezifische Eingabefelder in Geschäftsanwendungen festzulegen, auf die man mit Zugangsdaten aus Workforce Password Management zugreift.

CyberArk setzt laut eigenen Angaben auf intelligente Funktionen zur Kontrolle von Berechtigungen aller Identitäten – menschlicher und maschineller – und bietet eine kontinuierliche Erkennung und Abwehr von Bedrohungen über den gesamten Lebenszyklus der Identitäten hinweg. Mit der Identity Security Platform sollen Unternehmen Zero Trust und Least Privilege mit vollständiger Sichtbarkeit umsetzen und sicherstellen können, dass jede Identität sicher auf jede Ressource zugreifen kann.

Die Erweiterungen sind Bestandteil der Version 23.3 von Workforce Password Management. Die Lösung ist als Einzellösung verfügbar sowie im Bundle mit anderen Lösungen aus der CyberArk-eigenen Identity Security Platform.