AppDynamics, ein Cisco-Unternehmen, stellte die Cisco Secure Application vor. Diese entstand in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsunternehmen Cisco Security und soll das Schwachstellen-Management vereinfachen, Angriffe effizient abwehren und Anwendungen umfassend schützen.

Cisco Secure Application korreliere gewonnene Erkenntnisse über Sicherheit und die Anwendung selbst in einer einzigen Plattform. Aufgrund der Integration in die AppDynamics-Plattform sollen Anwender dann von einer geringeren „Alarmmüdigkeit“, Echtzeit-Bedrohungserkennung und automatisierter Bedrohungsabwehr profitieren können.

Laut AppDynamics steht mit SecureApplication für IT-Teams Sicherheit an erster Stelle, ohne dafür an Reaktionsgeschwindigkeit einbüßen zu müssen. Secure Application sei eine Lösung, die Business Performance und Sicherheit miteinander vereint, um Unternehmen effektiv vor Verzögerungen und Bedrohungen zu schützen, so das Versprechen.

Mit Secure Application sollen IT-Teams transparente Einblicke in das Verhalten einer Anwendung erhalten, um Angriffe leichter zu erkennen, Musterabweichungen zu identifizieren und Angriffe automatisch zu blockieren.

IT-Teams sollen außerdem von einem vereinfachten Schwachstellen-Management profitieren. Der Zugriff erfolge auf Code-Ebene, um während der Entwicklung Schwachstellen auf Abhängigkeits- und Konfigurationslevel aufzudecken. Außerdem erfolge der Abgleich von Sicherheitsereignissen mit der geschäftlichen Relevanz. Dadurch sollen IT-Teams priorisieren und sich auf sicherheitsrelevante Vorfälle konzentrieren können.

Der gemeinsame Kontext für Entwickler und Sicherheitsteams fördere bestmögliche Zusammenarbeit, verbessere die gesamte Sicherheitslage und sorge schließlich für ein erfolgreiches Digital Business.

Weitere Informationen finden sich unter www.appdynamics.com.

