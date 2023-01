Zyxel Networks, Anbieter für Business-Netzwerklösungen, stellte mit Astra eine Cloud-basierte Endpoint-Security-Lösung vor und adressiert damit die zunehmend hybride Arbeitsweise in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Dezentrale Netzwerke bieten zwar Flexibilität, erhöhen jedoch auch das Risiko für Cyberangriffe. Um mittelständische Unternehmen beim Schutz zu unterstützen, bietet Zyxel mit Astra eine Cloud-basierte Sicherheitslösung an, die sich auf mehreren Endgeräten installieren lasse und so eine erste Verteidigungslinie biete – unabhängig davon, wo sich die Mitarbeiter befinden.

Mit Astra liegen alle Sicherheitsaspekte in den Händen des Administrators, einschließlich Dark-Web-Monitor, IP-/URL-Reputation und Web-Filtering-Funktionen, so die Anbieterangabe. Dadurch sollen Benutzer auch außerhalb der unternehmenseigenen Räumlichkeiten geschützt sein.

Durch Anbindung an die Cloud lasse sich die Threat-Intelligence-Datenbank von Astra automatisch aktualisieren und in Echtzeit an die Endgeräte übertragen. Das bedeutet laut Zyxel, dass die Anwender Updates nicht mehr manuell herunterladen und ausführen müssen, da Astra automatisch immer auf dem aktuellen Stand ist.

Laut dem Anbieter können Netzwerkadministratoren mit Astra die Sicherheitseinstellungen auf Remote-Geräten über eine App überwachen und steuern. Die vereinheitlichte Plattform sammele Warnmeldungen, Berichte und Ereignisanalysen und biete sofortige Transparenz und Übersichtlichkeit. Die Astra-App lasse sich auch auf mobilen Geräten installieren, um Anwender vor Phishing- und Exploit-Angriffen zu schützen.

Die Astra-App ist für iOS und Android verfügbar und derzeit als lizenzierter Dienst verfügbar. Eine Desktop-Version von Astra soll demnächst folgen. Jeder lizenzierte Nutzer könne Astra auf bis zu zwei Endgeräten installieren. Unternehmen sollen Lizenzen für bis zu 999 Mitarbeiter erwerben können.