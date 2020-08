Laut den Produkt-Testern von Miercom erkennen die Access Points von WatchGuard alle sechs bekannten Wi-Fi-Bedrohungen und sind in der Lage, diese automatisch abzuwehren.

Beim Einsatz eines Access Points von WatchGuard lasse sich das Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) auch über bereits vorhandene Access Points fremder Hersteller spannen. Dies soll ohne großen Zeit- und Kostenaufwand eine zusätzliche Sicherheitsebene im drahtlosen Netzwerk schaffen. Der Schutz der Mitarbeiter, Kunden und Anwender sei möglich, ohne dass Unternehmen dafür bereits erfolgte Investitionen in bestehende WLAN-Infrastrukturen aufgegeben müssen. WatchGuard erweiterte sein Access-Point-Portfolio jüngst um zwei Produkte- den AP225W und den AP327X.

Mit dem AP225W soll sich in Bereichen mit hoher Nutzerdichte, wie beispielsweise Schulen oder Hotels, eine sichere WLAN-Umgebung einrichten lassen. Administratoren können darüber hinaus laut Anbieter bis zu drei Netzwerkgeräte über einen 802.3af-PoE-Ausgangsport an den AP anschließen und sind damit in der Lage, die Verkabelungs- und Switching-Kosten zu senken. Zusätzlich biete der AP225W Cloud-basierte Verwaltungsfunktionen und WIPS-Technik zur automatischen Abwehr von WLAN-Angriffen.

Mit dem AP327X stehe ein Access Point zur Verfügung, der die dafür notwendige schnelle und sichere WLAN-Konnektivität in Umgebungen mit anspruchsvoller Außendynamik bieten soll, wie zum Beispiel in Lagerhäusern, Fertigungsstätten, Einkaufszentren, öffentlichen und kommunalen WLAN-Zonen, Campingplätzen und mehr.

Da der Bedarf an verwalteten WLAN-Lösungen stetig wächst, sollten sich gerade auch Managed-Service-Provider intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Von WatchGuard aufgegriffene Schätzungen gehen davon aus, dass sich der globale Markt in diesem Bereich bis 2022 auf 6,11 Milliarden Dollar verdoppeln wird, ausgehend von 3,07 Milliarden Dollar im Jahr 2017. Die Erschließung neuer Erlöspotenziale steht und fällt jedoch nicht zuletzt mit der Einfachheit der Bedienung. Hier will WatchGuard mit der Wi-Fi-Cloud Nutzern einen Mehrwert bieten.

Die zentralisierte Verwaltungsoberfläche liefere intelligente Funktionen zum Monitoring des Netzwerkzustands, biete Möglichkeiten zur einfachen Fehlerbehebung und stelle leistungsstarke standortbasierte Analysen sowie Tools zur Einbindung von Gästen und vieles mehr zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.watchguard.com.

