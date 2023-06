Datadog, Anbieter einer Monitoring- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen, gab vor Kurzem die allgemeine Verfügbarkeit von Workflow Automation bekannt. Mit diesem Produkt können Teams ihre End-to-End-Remediation-Prozesse automatisieren. Ihnen stehen dafür sofort einsatzbereite Aktionen und Vorlagen zur Verfügung – über alle Systeme, Anwendungen und Dienste hinweg – um Serviceunterbrechungen und Sicherheitsbedrohungen schneller zu erkennen, zu untersuchen und zu beheben, so das Versprechen.

DevOps-, Site Reliability Engineering (SRE)- und Security-Teams müssen Systeme am Laufen halten, um die steigenden Kosten für IT-Ausfallzeiten zu vermeiden. Dies erfordert einen Wechsel zwischen mehreren Tools für Fehleranalyse und -behebung, was Kontextwechsel, menschliche Fehler und Zeitverschwendung verursacht. Zudem fehlen den Teams wichtige Informationen: Welcher Service ist betroffen? Wer ist dessen Owner? Und wo können sie Runbooks mit einer Anleitung dazu finden, wie sie Sicherheitsrisiken vermeiden können?

Workflow Automation kombiniert die Warnmeldungen und Abwehrmaßnahmen in einer einzigen Lösung. Datadog will Entwicklern und Security-Engineers damit eine End-to-End-Transparenz über den gesamten Tech-Stack schaffen. So erhalten die Teams sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Störung auftritt. Mit Workflow Automation können Teams kontextbezogene Warnmeldungen verwenden, um bei Störungen direkt in der Datadog-Plattform die Prozesse zur Fehlerbehebung für ihre Tools und Dienste zu automatisieren.

Durch die Möglichkeit, den gesamten Tech-Stack auf einer einzigen Plattform zu beobachten und Probleme zentral zu beheben, helfe Workflow Automation Unternehmen, die Verfügbarkeit ihrer Systeme aufrechtzuerhalten. „Es ist entscheidend, schnell auf Änderungen in komplexen verteilten Systemen reagieren zu können. Deshalb ist Automatisierung notwendig. Workflow Automation bietet den Entwicklern von Protolabs eine intuitive Möglichkeit, die kontextreichen Daten von Datadog zu nutzen, um die Erstellung von Dashboards zu automatisieren, Integrationen zu aktualisieren und letztendlich die Komplexität und den Overhead bei der Entwicklung von Zuverlässigkeits- und Incident-Response-Lösungen zu reduzieren“, sagte Ryan Kleeberger, SRE bei Protolabs.

„Manuelle Prozesse und Kontextwechsel sind oft die Ursache für lange IT-Ausfallzeiten. Sie haben einen negativen Effekt auf den Gewinn eines Unternehmens sowie dessen Ruf bei den Endbenutzern“, betonte Michael Gerstenhaber, VP of Product bei Datadog. „Workflow Automation bietet DevOps, SRE und Security-Teams die Automatisierung und den notwendigen Kontext, um Probleme schnell zu lösen. Sie verbindet nahtlos Monitoring-Informationen mit Maßnahmen zur Fehlerbehebung und ermöglicht es Entwicklern, frühzeitig auf Erkenntnisse zu reagieren. Das verhindert, dass sich aus Vorfällen Probleme entwickeln, die das Geschäft schädigen könnten."