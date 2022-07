Zero-Trust-Lösung für sicheres hybrides Arbeiten

Netskope Private Access, eine Komponente der Netskope Intelligent SSE-Plattform (Security Service Edge), dient dazu, Nutzer an jedem Ort und von jedem Gerät aus mit Unternehmensressourcen zu verbinden. Dabei bewertet die ZTNA-Lösung (Zero-Trust Network Access) kontinuierlich den Kontext und reagiert darauf, um Risiken zu minimieren. Mit einem Update erweitert die Software nun laut Netskope-Angaben diesen Kontext auf die Datenebene des Unternehmens, indem sie Netskopes DLP-Funktionen (Data Leakage Prevention) heranzieht.

Mit den neuen und aktualisierten Funktionen von Netskope Private Access können Unternehmen laut Hersteller ihre Daten in kritischen Situationen, wie zum Beispiel dem Zugriff durch Dritte oder bei Nutzung privater Endgeräte (BYOD), überwachen und verhindern, dass sensible Daten die Unternehmensumgebung verlassen. Private Access überwache dabei kontinuierlich die Anwendungs- und Datennutzung, erkenne Aktivitäten und Verhaltensanomalien und wende adaptive Zugriffsrichtlinien auf der Grundlage von Benutzerrisiken an.

Private Access ermögliche dabei eine sichere Verbindung zu privaten Anwendungen, ohne dass sich die Nutzer bei einem Netskope-Client authentifizieren müssen. Dadurch könne ein Unternehmen unter anderem neu eingestellte Remote-Mitarbeiter schnell und effizient einbinden und sicherstellen, dass diese vom ersten Tag an produktiv arbeiten können.

Dank einer verbesserten Funktionen zur Anwendungserkennung erhalte die Netzwerkadministration einen detaillierten Einblick in private Anwendungen, die im Einsatz sind, sowie in den Umfang der Zugriffs- und Verkehrsmuster einzelner Nutzer. Per APIs automatisiere die Lösung die Prozesse zur Einrichtung der Anwendungsadministration und ermögliche so einen effizienten Zugriff auf Anwendungen mit adaptiven Zugriffskontrollen und -richtlinien. So lasse sich auch die laufende Wartung und das Anwendungs-Management optimieren.

Die Software ist über den AWS-Marktplatz und nun auch über den Microsoft-Azure-Marktplatz erhältlich.