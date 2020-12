Der US-amerikanische Sicherheitsanbieter NetMotion hat die allgemeine Verfügbarkeit seiner SASE-Plattform (Secure Access Service Edge) bekannt gegeben. Die Software läuft auf Azure und ist bereits seit Sommer 2020 im Betrieb, nun aber offiziell für Unternehmen weltweit verfügbar. Das SASE-Angebot vereint laut Hersteller Funktionen für den Software-Defined Perimeter/Zero-Trust Network Access (SDP/ZTNA) sowie eine Enterprise-VPN und KI-basiertes Monitoring in einem SaaS-Abonnement.

Cloud-native Plattformen, die die Sicherheit am Edge durchsetzen, sind der Standard für den Zugriff von Unternehmen auf Cloud-Anwendungen und lokale Ressourcen, so NetMotion, damit also Ersatz für herkömmliche Firewalls und ältere VPNs. Die erhebliche Ausweitung der Fernarbeit, beschleunigt durch die globale Pandemie, erhöhe dabei in den Unternehmen die Akzeptanz für Cloud-Dienste, die eine elastische Skalierung und leistungsfähigere Sicherheitskontrollen versprechen.



NetMotions Plattform umfasst laut Bekunden des Anbieters integrierte Transport- und Web-Proxies, verteilte Firewalls, Network Access Control (NAC), Zero-Trust Network Access (auch Software-Defined Perimeter genannt), ein für den mobilen Zugriff optimiertes VPN sowie KI-gesteuerte Richtlinien- und Risikoanalysen. Über 3.000 Unternehmen verwalten laut NetMotion damit den Zugang zu On-Premises-, Private-Cloud- und gehosteten Cloud-Ressourcen. Die Plattform sei von Grund auf für den neuen modernen Edge einschließlich 5G- und Remote-Connectivity ausgelegt.



