Dell Technologies stellte Project Fort Zero vor. Dabei handelt es sich um eine durchgängige Zero-Trust-Sicherheitslösung zum Schutz der Daten globaler Organisationen vor Cyberangriffen. Darüber hinaus präsentierte Dell eine Reihe weiterer Multi-Cloud- und As-a-Service-Lösungen für sein Apex-Portfolio.

Project Fort Zero baut auf dem Zero Trust Center of Excellence und dem Partner-Ökosystem von Dell auf und soll die Einführung von Zero Trust beschleunigen. Gemeinsam mit über 30 Technologieunternehmen will Dell innerhalb der nächsten zwölf Monate eine validierte Zero-Trust-Lösung mit hohem Reifegrad bereitstellen.

Die vollständig konfigurierte Lösung senke die Hürde für die Einführung von Zero Trust. Dell übernimmt laut eigenem Bekunden die technische Integration und Orchestrierung, die normalerweise die Anwenderunternehmen selbst über mehrere Anbieter hinweg durchführen müssen. Durch diesen Ansatz sollen sie die Zeit für die Einführung einer fortschrittlichen Zero-Trust-Lösung verkürzen können.

Ein dediziertes Assessment-Team wird die Lösung von Project Fort Zero evaluieren und ihre Konformität mit der weltweit anerkannten Zero-Trust-Referenzarchitektur des US-Verteidigungsministeriums zertifizieren. Die Ende-zu-Ende-Lösung soll es globalen Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors ermöglichen, adaptiv auf Cyberrisiken zu reagieren, und ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit bieten.

Project Fort Zero eigne sich für zahlreiche Einsatzszenarien. Dazu zählen etwa zentrale On-premises-Rechenzentren oder regionale Standorte wie Geschäfte des Einzelhandels. Auch an Orten mit instabiler Konnektivität, beispielsweise in Flugzeugen oder Fahrzeugen, kann die Lösung zum Einsatz kommen.