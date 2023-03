1Password, kanadischer Anbieter des gleichnamigen Passwort-Managers, bietet ab sofort Unlock with Single Sign-On (SSO) an. Unternehmenskunden können ihre 1Password-Konten nun mit Okta freischalten. Azure AD und Duo sollen in den kommenden Monaten folgen. Da sich Unlock mit SSO tief in bestehende IT-Workflows integrieren lasse, sollen IT-Teams nicht nur ihre Sicherheitsstandards verbessern, sondern auch die täglichen Login-Probleme und den damit verbundenen Aufwand für die Mitarbeitenden reduzieren können.

Unlock with SSO ist laut dem Anbieter so konzipiert, dass es sich in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lässt und Unternehmen dabei hilft, ihre Angestellten über jede beliebige Authentifizierungsmethode abzusichern. Vollständig integrierte Lösungen wie 1Password fassen die Authentifizierung an einem Ort zusammen, um die Sicherheitsarchitektur eines Unternehmens zu vervollständigen.

Tresore sollen sich nun mit einem einzigen Klick über SSO freischalten lassen, mit Zero-Knowledge-Architektur und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Darüber hinaus sei eine automatische Provisionierung von Mitarbeitenden möglich. Ein Anwenderunternehmen könne die Bereitstellung mit der 1Password-eignene SCIM-Bridge-Verbindung vereinfachen, die mit Okta, Google Workspace und OneLogin kompatibel ist.

1Password sei in der Lage, sensible Daten zu speichern und zu teilen, einschließlich Kreditkartendetails, Passwörter, SSH-Schlüssel, gemeinsame Identitäten und sensible Dokumente. Außerdem könne man anpassbare, fein abgestufte Berechtigungen und Zugriffskontrollen festlegen. Ein Anwenderunternehmen habe die Möglichkeit, neuen und bestehenden Mitarbeitenden die erforderlichen Zugriffsrechte zu erteilen, sowie Richtlinien für Firewalls und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), geografische Zonenbeschränkungen und andere Verfahren festzulegen.

Unlock with SSO ist ab sofort für alle 1Password-Business-Anwender verfügbar.