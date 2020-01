KDPOF, Anbieter von Gigabit-Transceivern über POF (Plastic Optical Fiber), will auf dem Automotive Ethernet Congress im Februar in München die weltweit erste Demo eines optischen Übertragungssystems in Automobilqualität mit 25 GBit/s zeigen. Dazu gehören Details zum Prozess für den neuen Standard für Multi-Gigabit im Auto. Der Standard soll den bestehenden 10GBase-SR erweitern. „Techniksprünge wie Elektrofahrzeuge, automatisiertes Fahren und V2X-Verbindungen setzen sich rasant durch“, erklärt Carlos Pardo, CEO von KDPOF „Dies hat zur Folge, dass mit den Anwendungen, der Auslastung und den Sicherheitsanforderungen die notwendige Netzwerkgeschwindigkeit im Automobilbereich enorm ansteigt. Entsprechend stehen die Fahrzeug-Netzwerke an der Schwelle von Geschwindigkeiten von einem zu mehreren Gigabit pro Sekunde.“

Mit Zustimmung der IEEE 802.3 Arbeitsgruppe habe ein Team aus Mitstreitern, die mit mehr als 15 wichtigen Automobilherstellern und Komponentenlieferanten zusammenarbeiten, mit der Standardisierung eines optischen IEEE 802.3-Automotive-Multi-Gigabit-Standards mit Unterstützung der Industrie begonnen. Die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Pardo hat im vergangenen Sommer den Startschuss gegeben. Die ersten Prototypen sind bis Ende 2021 geplant. Die Arbeitsgruppe will das Erstellen eines IEEE-Ethernet-Standards für die Automobilindustrie mit Geschwindigkeiten von 2,5 GBit/s bis 25 oder 50 GBit/s evaluieren.

Die Hauptvorteile einer optischen Lösung für spezifische Anwendungen mit Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten bei fahrzeuginterner Konnektivität lägen unter anderem in der elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) dank der inhärenten galvanischen Trennung, dem geringen Gewicht und den niedrigen Kosten. Entsprechende Anwendungsfälle verschiedener Automobilhersteller in Europa und den USA nutzen die umfassenden Eigenschaften und Vorteile der optischen Netzwerktechnik. Zu den Einsatzbereichen gehören die Vernetzbarkeit von Telematik-Steuerungsmodulen, redundante und sichere Backbones für autonome Fahrarchitekturen und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

Weitere Informationen stehen unter www.kdpof.com und events.weka-fachmedien.de/automotive-ethernet-congress/program/ zur Verfügung.