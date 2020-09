3CX, Anbieter von Business-Kommunikations-Lösungen, will Unternehmen sein Kommunikationssystem ein Jahr lang kostenlos zur Verfügung stellen. Die Lösung schließe unterschiedliche Hosting-Optionen mit ein und soll dazu beitragen, die Kommunikation in Unternehmen im Falle eines erneuten Lockdowns weiterhin zu ermöglich.

Für viele Unternehmen kam der erste Lockdown eher überraschend. Mit den gelockerten Maßnahmen über den Sommer hinweg konnten jedoch viele schnell wieder zur Tagesordnung übergehen. Doch inzwischen werde laut 3CX-Prognosen absehbar, dass sich Businesses auf eine zweite Welle vorbereiten müssen – damit einhergehende mögliche weitere Lockdowns sind eine Herausforderung, der viele Länder weltweit derzeit ausgesetzt sind.

3CX biete Unternehmen ein Ein-Jahres-Paket mit drei wählbaren Optionen zur Einrichtung. Organisationen sollen sich für ein eigenständiges Hosting in der Cloud oder eine lokale Installation Ort entscheiden können – oder die Option eines vollständigen Hostings durch 3CX nutzen. Dies bedeutet, dass Unternehmen weder Zeit noch Ressourcen in die Verwaltung von Servern und Telefonsystem-Infrastruktur investieren müssen. Laut 3CX gewährleisten alle drei Einrichtungs-Optionen eine vollständig funktionsfähige Telefonanlage, die in weniger als einer Stunde einsatzbereit ist.

Das hauseigene Webportal und die mobilen Apps für iOS und Android sollen es Mitarbeitern ermöglichen, ihre Büro-Nebenstelle überall dort zu nutzen, wo sie über eine Internetverbindung verfügen. Dies bedeute, dass sie die gleiche geschäftliche Telefonnummer verwenden. Integrierte Videokonferenzen ermöglichen es Teams, in Kontakt zu bleiben und effektiv zusammenzuarbeiten, ohne dass sie zusätzliche Anwendungen herunterladen müssen.

Funktionen wie Live-Chat und integrierte Business-Textnachrichten sowie die Facebook-Messenger-Integration machen eine Kommunikation in Echtzeit von überall aus möglich. Die Tatsache, dass alle diese Funktionen vollständig in 3CX integriert sind, bedeutet, dass Mitarbeiter nahtlos zwischen verschiedenen Kanälen wechseln können, so der Anbieter.

Nach Ablauf des kostenlosen Jahres sollen Nutzer den Hosting-Service mit einer Jahreslizenz fortsetzen können. Die Jahresgebühr enthalte dabei alle zusätzlichen Funktionen wie Business-Textnachrichten, Call-Center-Funktionalität und CRM-Integration.

Weitere Informationen stehen unter www.3cx.de zur Verfügung.

