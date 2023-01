Künstliche Intelligenz (KI) scheint wie Magie aus 1.001 Nacht. Die Konversations-KI ChatGPT etwa zeigt wie von Zauberhand, was mit künstlicher Intelligenz alles möglich ist – jenseits längst alltäglicher KI-Apps wie Siri, Alexa & Co. Auch die standortübergreifende Zusammenarbeit im Team – oft der Normalfall in Hybrid-Work-Zeiten – lässt sich mit KI eleganter gestalten. AnyClip hat dafür die passende Wunderlampen-Software entwickelt.

Die Bereitstellung von ChatGPT als öffentlicher Betatest Ende November hat der breiten Öffentlichkeit mit Wucht das Potenzial von KI verdeutlicht – in der IT-Branche hingegen weiß man um dieses Potenzial schon lange – auch für den Unternehmenseinsatz. „Solche generativen KI-Modelle führen schlichtweg zu einer Prozessautomatisierung und -erleichterung für Mitarbeiter, insbesondere wenn sie in verschiedenen Zeitzonen arbeiten“, sagt Michael Kummer, Geschäftsführer DACH beim israelischen Softwarehaus AnyClip.

„AnyClip ist eine Video-KI-Lösung“, sagt Kummer und erläutert die Funktionsweise: „Alles, das in einem Video gesagt, geschrieben oder gezeigt wird, wird durch AnyClip verschlagwortet.“ Dies ermögliche es, Videos zu durchsuchen wie Word-Dokumente. Zudem könne man Kommentare in Videos einsetzen und automatisch Zusammenfassungen der Aufnahmen erstellen lassen. Im Hintergrund misst die Lösung laut dem AnyClip-Manager die Interaktionen der Nutzer: Welche Abteilung schaut welches Video besonders oft an? Welche Links in den Videos klicken die Nutzer an, nach welchen Begriffen suchen sie?

Ein Praxisbeispiel: „Im hybriden Arbeitsalltag können nicht immer alle Mitarbeiter an einer Besprechung teilnehmen, zum Beispiel wenn sie in verschiedenen Zeitzonen arbeiten“, führt Kummer aus. „Man kann diese Besprechungen zwar aufzeichnen, aber kaum jemand hat Zeit, sich eine unter Umständen mehrstündige Besprechung nachträglich anzusehen. Die Such- und Highlights-Funktion von AnyClip bietet die Möglichkeit, in wenigen Minuten die relevanten Informationen eines Meetings zu ermitteln.“

Hier geht die AnyClip-Software also ähnlich vor wie Googles KI auf YouTube: Hier können Betrachter automatisch generierte Untertitel und Kapitel nutzen sowie – bei manchen längeren Videos – zu automatisch ermittelten Highlights springen. Zudem erhalten sie Aufschluss über die am häufigsten betrachteten Szenen.

