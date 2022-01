Dr. Christoph Dietzel, Global Head of Products and Research bei DE-CIX.

Der weltweit agierende Internetknoten-Betreiber DE-CIX hat nach eigenen Angaben im Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg seines Datenverkehrs gemessen. An den weltweiten Internetknoten wurden 2021 insgesamt über 38 Exabyte Daten ausgetauscht. Im Vergleich zum Vorjahr und dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich der Wert um rund 20 Prozent gesteigert. 2020 lag der gesamte Datendurchsatz noch bei 32 Exabyte.

„Der Datenverkehr hat sich insgesamt weltweit im Jahr 2021 nach dem Ausbruch der Pandemie und der Rekordjagd 2020 auf hohem Niveau stabilisiert und wächst kontinuierlich weiter“, so Dr. Christoph Dietzel, Global Head of Products and Research bei DE-CIX. Dies zeige, dass sich Konzepte wie Home-Office mit Videokonferenzen oder Home-Entertainment mit Video-Streaming und Gaming im Alltag etabliert haben und das Wachstum weiter anhalten werde.

Der Datendurchsatz von Videokonferenzen über den Internetknoten in Frankfurt war vor allem in den ersten Monaten des Jahres bis zum Ende von Lockdown und Kontaktbeschränkungen hoch. In den Sommermonaten mit geringeren Infektionszahlen und Ferienzeit betrug er hingegen nur halb so viel wie zu Jahresbeginn. Für Videostreaming via Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video und Co. zeigt sich eine ähnliche Verteilung jedoch mit geringeren saisonalen Unterschieden. Anders sieht es bei Gaming-Traffic aus. Hier gab es Spitzenwerte in den letzten Monaten des Jahres.

DE-CIX in Frankfurt gehört mit über 29 Exabyte Datenverkehr im Jahr 2021, einem Spitzendatendurchsatz von knapp 11 TBit/s und über 1.100 angeschlossenen Netzwerken zu einem der größten Internetknoten der Welt. Das Unternehmen betreibt derzeit insgesamt 32 Internetknoten weltweit selbst oder in verschiedenen Kooperations- und Partnerschaftsmodellen.