Der Anbietermarkt von SaaS-Lösungen wächst, und die Nachfrage nach flexiblen und skalierbaren Infrastrukturen nimmt zu. Parallel steigen die Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit. Leider vervielfacht sich auch die Anzahl von Hackerangriffen und Vorfällen, die die Cybersicherheit gefährden. Dabei ist vielen Organisationen nicht bewusst, dass sie mit ihren IT-Lösungen ins Visier von Cyberkriminellen geraten können oder sich rechtlich auf sehr dünnes Eis begeben. Worauf kommt es bei der Wahl einer Kommunikationslösung also an und welche Rolle spielt dabei das Hosting der Software?

Viele Tools und Kommunikationslösungen, die hierzulande im Unternehmensalltag zum Einsatz kommen, basieren auf Lösungen großer US-amerikanischer Cloud-Provider. Das Problem hierbei ist, dass es keine Rechtsgrundlage gibt, um personenbezogene Daten – beispielsweise Name, Standort und Kontaktinformationen der kommunizierenden Personen – in den USA oder von US-Unternehmen verarbeiten zu lassen. Der sogenannte transatlantische Datentransfer wäre nur zulässig, wenn die USA als Drittland ein angemessenes Datenschutz-Niveau vorweisen könnten (Artikel 44 DSGVO) – oder ein sogenannter Angemessenheitsbeschluss (Artikel 45 DSGVO) vorläge. Beides ist nicht mehr gegeben, seit der Europäische Gerichtshof (EuGH) auch das Privacy-Shield-Abkommen 2020 für ungültig erklärte.

Dringender Handlungsbedarf für Unternehmen

Doch es geht nicht nur um den Schutz personenbezogener und unternehmenskritischer Daten, sondern auch um die Gewährleistung des Organisationsbetriebs und der Kommunikation – insbesondere in Krisen- und Notfallsituationen. Laufen bestimmte Dienste einer Organisation in der Cloud großer US-Konzerne, sind Alternativen als eine Art Sicherheitsnetz nötig, um bei einem Ausfall dieser Cloud-Strukturen – ganz gleich ob durch höhere Gewalt, menschliches Fehlverhalten oder gezielte Attacken – wichtige Prozesse wie die interne Kommunikation aufrechterhalten zu können. Hier geht es gezielt darum, digital resilient und souverän zu sein. Denn dann kann auch in Krisensituationen oder im Fall von Cyberattacken im eigenen Unternehmen die volle Funktionsfähigkeit der Softwarelösungen gewährleistet sein. So ist der interne Informationsfluss zu keiner Zeit unterbrochen und die Organisation bleibt weiter handlungsfähig.

Mit Netz und doppeltem Boden

Ein Plus an Sicherheit gewinnen Unternehmen, wenn Sie mit dem Zero-Trust-Modell zusätzliche Sicherheit in ihre IT-Infrastruktur integrieren. Die Prämisse des Modells ist: Kein Tool, keine Plattform, kein User ist sicher. Deshalb lassen sich jede Anforderung, jeder Zugriff und jede Anfrage an das System so prüfen, als käme sie aus einem offen zugänglichen Netzwerk. Vor einem Zugriff gilt es, diesen vollständig zu authentifizieren, zu autorisieren und zu verschlüsseln sowie die Identität und den Zustand des Endgeräts zu überprüfen. Umfassende Business Intelligence (BI) und Analytics erkennen zudem Anomalien in Echtzeit und wehren sie ab. Dies macht es Cyberkriminellen erheblich schwerer, die Kommunikationslösung als Einfallstor zu nutzen.

Mit dem Ziel die eigenen Daten bestmöglich zu schützen und die Kommunikation auch im Krisenfall sicherzustellen, müssen Unternehmen ihre bestehende (wie auch jede neu in Erwägung gezogene) Kommunikationslösung und deren Hosting-Anbieter hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit überprüfen und sich einige Fragen stellen.

Seite 1 von 2