Dynabook Europe bringt ein Headset auf den Markt, das als Bluetooth- oder Kabelvariante verfügbar ist. Anwender, die in ihrer Arbeit häufig an mitunter längeren Videokonferenzen teilnehmen, sollen vom komfortablen Tragegefühl sowie von Funktionen wie der Rauschunterdrückung profitieren. Damit können Nutzer auch in geräuschvollen Umgebungen wie in Großraumbüros oder an öffentlichen Plätzen störungsfrei kommunizieren, so der Hersteller.

Wie eine Studie zeigt, kann sich eine mangelhafte Audioqualität negativ auf die unternehmerische Tätigkeit auswirken, so Dynabook. Dies habe das Marktforschungsunternehmen Ipsos gemeinsam mit dem Audiosystemanbieter Epos herausgefunden. Mitarbeitende müssen jährlich bis zu drei Arbeitstage dafür aufwenden, um Tonprobleme in den Videokonferenzen zu kompensieren. Auch Kunden zeigen sich von der durch Unterbrechungen und Nachfragen gekennzeichneten Gesprächsdynamik gestört und sind unzufrieden.

„Bei der Kommunikation im mobilen Arbeitsalltag können zahlreiche Herausforderungen aufkommen: Beispielsweise fehlt ein weiterer Anschluss für das Headset oder Mitarbeitende sind in lauten Umgebungen nur undeutlich in den Videokonferenzen zu verstehen. Mit dem Zubehörportfolio von Dynabook, das fortan auch Headsets umfasst, schaffen wir Abhilfe und gehen damit erneut auf aktuelle Bedürfnisse im Markt ein“, sagte dazu Eric van de Sand, Product Manager bei Dynabook Europe.

Das Dynabook-Bluetooth-Headset biete mit einer Reichweite von zehn Metern eine hohe Flexibilität und eigne sich optimal für Anwender, die so wenig Kabel wie möglich an ihrem Arbeitsplatz haben möchten. Damit bleibt auch ein weiterer Steckplatz am Gerät frei. Für den Klang sorge das hochwertige Mikrofon mit Rauschunterdrückung. Dieses Feature schränkt Geräusche im Niederfrequenzband ein, die beispielsweise im Zug oder Auto entstehen können, ein. Erhältlich ist das Zubehör für 56 Euro.

Das Dynabook-Wired-Headset ebenfalls bestens für die Arbeitsumgebung zu Hause oder im Büro geeignet. Ganztägig und ohne Aufladen lassen sich damit Online-Meetings in bester Klangqualität realisieren, so das Versprechen. Es verfügt zudem über einen Audioanschluss sowie USB-A-Adapter, womit es sich problemlos mit einer großen Zahl an Endgeräten verbinden lassen soll. Das Headset ist zu einem Preis von 40 Euro erhältlich.

Beide Headsets verfügen über Kunstleder-Ohrpolster für ein komfortables Tragegefühl. Die Kopfbügel seien außerdem individuell für jeden Nutzer anpassbar, sodass auch an langen Arbeitstagen keine schmerzenden Druckstellen entstehen.