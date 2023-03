Owl Labs, Unternehmen für 360-Grad-Videokonferenzlösungen, gab die Markteinführung der Owl Bar bekannt. Die Owl Bar verfügt über eine Frontkamera, ein Mikrofon und einen Lautsprecher und lässt sich mit der Meeting Owl und der ebenfalls neu eingeführten Whiteboard Owl-Kamera koppeln. Remote arbeitende Teammitglieder haben Dank der Anbindung an die Whiteboard Owl nicht nur ihre Kolleginnen und Kollegen gut im Blick, sondern auch beste Sicht auf das Whiteboard im Meetingraum. Hybride Meetings werden so deutlich immersiver und produktiver.

Die Owl Bar ist laut dem Anbieterunternehmen die einzige Front-of-Room-Kamera auf dem Markt, die sich drahtlos mit einer in der Raummitte stehenden 360-Grad-Kamera koppeln lässt. So sollen die remote Teilnehmenden in hybriden Meetings sowohl von einer frontalen sowie zentralen 360-Grad-Ansicht des Raums und einer bestmöglichen Sicht auf alle Personen profitieren. Das Ergebnis sei eine natürlichere Gesprächssituation wie von Angesicht zu Angesicht zwischen allen Teilnehmenden.

Das automatische Umschalten zwischen den Kameras erfolgt über die proprietäre KI-gestützte Multi-Kamera-Software Owl Intelligence System (OIS). Sie schaffe ein natürliches Meetingerlebnis, indem sie die Gesichter der Teilnehmenden im Raum während des Sprechens intelligent fokussiert, und sie auf dem Bildschirm genau erfasst, um den Blickkontakt zu verbessern. Die Software reagiere zudem auf Bewegung wie Kopfdrehen, um Seitenansichten zu vermeiden. Die Lösungen von Owl Labs arbeiten nahtlos zusammen und lassen sich so skalieren, dass sie in allen Meetingszenarien die bestmögliche Sicht auf alle Teilnehmenden bieten, so das Versprechen.

Die Owl Bar könne, müsse man aber nicht mit anderen Produkten aus dem Hause Owl Labs kombinieren. Sie funktioniere ebenso als eigenständiges Gerät und ist mit allen wichtigen Videokonferenzplattformen kompatibel.

Bei Koppelung mit der Meeting Owl schalte die OIS-Software automatisch zwischen den Kameras um, um die bestmögliche Sicht auf die Teilnehmenden auf dem Bildschirm zu zeigen. Die Kamera der Owl Bar verwende proprietäre Software zur nahtlosen Verbindung mit anderen Owl-Labs-Geräten, einschließlich der Meeting Owl, der Whiteboard Owl und dem Expansion Mic. Sie sei so je nach Raumgröße skalierbar. Die Owl Bar lasse sich an einer Wand montieren, an einem Fernsehbildschirm anbringen oder auf einen Tisch stellen.

Die 114-Grad-4K-30-Megapixel-Kamera der Owl Bar lasse sich mit dem 360-Grad-Fischaugenobjektiv der Meeting Owl kombinieren, sodass alle Meeting-Teilnehmenden deutlich zu sehen sind.

Die vier Mikrofone der Owl Bar und den integrierte High-Definition-Lautsprecher könne man zudem mit den acht intelligenten Mikrofonen der Meeting Owl koppeln, sodass jede und jeder im Raum gut zu hören ist. Die Owl Bar und alle anderen Geräte von Owl Labs sollen sich über Tablet, Telefon oder eine Desktop-App verwalten lassen.