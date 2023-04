Der Münchner Enterprise-Cloud-Anbieter Retarus stellte eine weitere Version seine Email-Archive-Lösung für die revisionssichere Langzeitspeicherung der E-Mail-Kommunikation in Unternehmen bereit. Mit verbesserten Funktionen, hybrider Verschlüsselung und höherer Performance ist das aktuelle Email Archive als Teil der modularen Secure Email Platform ab sofort verfügbar.

Das Email Archive speichert den ein- und ausgehenden sowie auf Wunsch auch den internen E-Mail-Verkehr im Original-Raw-Format inklusive SMTP-Informationen automatisch, zuverlässig und langfristig, so das Versprechen. Durch parallele Verarbeitung entstehen dabei laut dem Anbieter keinerlei Verzögerungen in der Zustellung. Die E-Mail-Archivierung erfolge in den hochverfügbaren und redundanten Retarus-eigenen Rechenzentren in Europa. Die elektronische Korrespondenz lasse sich dort unveränderbar ablegen und durch eine hybride Verschlüsselung vor unbefugtem Zugriff schützen. Alternativ bestehe die Option, kundeneigene Schlüssel zu nutzen.

Mit Hilfe leistungsfähiger Suchfunktionen sollen Administratoren archivierte E-Mails auch bei sehr großem Speicherumfang mit wenigen Klicks und binnen Millisekunden auffinden und abrufen können. Dies gelte während des gesamten Archivierungszeitraums. Sensible E-Mails sollen sich von der Archivierung vollständig ausschließen und Suchkriterien sich je nach Bedarf granular einschränken lassen. Der Zugriff für Administratoren erfolge ausschließlich nach dem Vier-Augen-Prinzip.

Mit der Nutzung des Email Archive halten Unternehmen internationale Datenschutzrichtlinien wie die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Branchenstandards sowie interne Unternehmensrichtlinien zuverlässig ein, so Retarus. Bereits die Datenübertragung von und zur IT-Infrastruktur des Anwenderunternehmens erfolge verschlüsselt.

Durch die Kombination mit weiteren Funktionen der Retarus-eigenen Secure Email Platform ergeben sich zusätzliche Vorteile: So lasse sich jede E-Mail vor der Archivierung von den umfassenden Sicherheitsmechanismen der anbietereigenen Email Security Services auf Malware überprüfen. Bei der Nutzung von Email Encryption lassen sich eingehende Nachrichten zentral über die Cloud-Plattform entschlüsseln, bevor sie im Original-Format und mit allen Anhängen im wiederum verschlüsselten Archiv abgelegt werden, so die weiteren Angaben. Im Gegensatz zur Entschlüsselung auf dem Client des Nutzers sei dadurch eine spätere Lesbarkeit jederzeit sichergestellt, unabhängig davon, ob die jeweiligen privaten Schlüssel zum Zeitpunkt des Zugriffs noch existieren.