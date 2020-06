Das Ziel, das Industrial Internet of Things (IIoT) auch mittleren und kleinen Unternehmen in höchster Qualität zugänglich zu machen, hat sich nach eigenem Bekunden das neugeründete Unternehmen IoTmaxx auf die Fahnen geschrieben. Mit erfahrenen Fachleuten entwickele man leistungsfähige Router und Gateways aus deutscher Fertigung. Auf dieser Basis will der Hersteller ein individuelles Dienstleistungspaket für sichere Industrieanwendungen auf dem Markt positionieren.

Industrial IoT hält in immer mehr Branchen Einzug. Sei es zu Überwachungszwecken in der Wasser- und Abwasserwirtschaft, in der industriellen Fertigung, im Energie-Management oder für Infrastruktur- und Mobilitätsanwendungen. Das Angebot von IoTmaxx soll in diesem Umfeld besonderem Schwerpunkt auf Stabilität, Sicherheit und Fertigung in Deutschland punkten.

Die Lösungen basieren auf leistungsstarken, offenen Gateways und robusten Industrie-Routern. Zusammen mit den passenden Zusatzgeräten sowie Programmier- und Hosting-Angeboten will man Anwendern ein komplettes Gesamtkonzept aus einer Hand bieten. Der LAN/WAN-Router maxx RT2100 und der LTE 4G-Mobilfunk-Router maxx RT2200 sind auf sichere Anwendungen in industriellen Umfeldern abgestimmt und bieten durch mehrere Schnittstellen und die Unterstützung vieler Protokolle für drahtgebundene und drahtlose Industrie-4.0-Anwendungen alle erforderlichen Optionen, so der Hersteller weiter.

Christian Lelonek, einer der drei Gründer von IoTmaxx, spricht insbesondere den Mittelstand an: „Wir passen unsere IIoT-Lösung und unser Dienstleistungspaket exakt auf den Bedarf sowie die Hard- und Softwareumgebung des Kunden an. Unser Credo: weniger komplex, aber genauso leistungsfähig.“

Weitere Informationen stehen unter www.iotmaxx.com/de zur Verfügung.

Verwandte Artikel

IIoT

Router