Besprechungszonen ermöglichen virtuelle Grenzen für jeden Meetingraum.

Cisco hat weitere Webex-Funktionen auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) für Hybrid Work vorgestellt. Sie umfassen die drei Kategorien Arbeitsräume, Zusammenarbeit und User Experience. Sie basieren auf der Webex-Plattform, über die bereits Hunderte von KI- und Machine-Learning-Funktionen in Cisco-Produkten integriert sind.

Video-Intelligenz stellt sicher, dass alle Beteiligten gleichberechtigt an Meetings teilnehmen können. So spielt es keine Rolle mehr, ob sie sich im Büro oder außerhalb befinden. Webex erweitert diese Video-Intelligenz in seinen Geräten durch das Betriebssystem Room OS. Damit erhalte die Nutzerschaft in jedem Meeting, zu jedem Zeitpunkt und in jedem Raum automatisch die jeweils bestmögliche Ansicht. Dank Cinematic Meetings auf Cisco-eigenen Collaboration-Geräten folgen intelligente Kameras den Personen durch Sprach- und Gesichtserkennung. Sie wechseln automatisch die Ansicht für den besten Blickwinkel auf die gerade sprechende Person, so die weiteren Angaben..

Mit der Besprechungszonen-Funktion sollen IT-Administratoren virtuelle Grenzen für jeden Meetingraum festlegen und ihn so für die virtuelle Zusammenarbeit optimieren können. Nur Personen, die sich innerhalb der definierten Grenzen befinden, seien dargestellt. Dies ist laut Cisco besonders in belebten offenen Räumen und in Konferenzräumen mit Glaswänden wichtig, um eine Ablenkung durch Personen außerhalb der Besprechung zu vermeiden.

In der heutigen hybriden Arbeitswelt müssen Unternehmen ihren Beschäftigten Flexibilität bieten, wann, wo und wie sie arbeiten. Webex Calling stelle die benötigten Hybrid-Work-Technik bereit. Um die Zusammenarbeit weiter zu optimieren, führt Cisco weitere KI-Funktionen in die Webex Suite ein, darunter High-Definition-Meetings (HD), die keine HD-Bandbreite erfordern. Die Super Resolution von Webex sorge für scharfe Videos in Meetings, selbst bei schlechter Kameraqualität oder geringer Bandbreite. Damit Teilnehmende in jeder Umgebung bestmöglich belichtet sind, verbessere die intelligente Ausleuchtung automatisch schlechte Lichtverhältnisse. Darüber hinaus zeige die „Komme gleich wieder“-Funktion automatisch, dass jemand ein Meeting kurzzeitig verlässt.

Im Rahmen seiner Vision des selbstlernenden Contact Centers hat Cisco auch weitere KI-Funktionen für seine Customer-Experience-Lösungen vorgestellt. Sie umfassen Webex Contact Center und die Cloud-Kommunikationsplattform Webex Connect. Die Themenanalyse in Webex Contact Center zeige die wichtigsten Gründe auf, warum die Anwenderschaft im Contact Center anruft. Sie erstelle Trends, um Abläufe proaktiv an die Bedürfnisse der Nutzenden anpassen zu können. Diese Fähigkeit sei selbstlernend.

Darüber hinaus sollen sich mit der Agent-Answers-Funktion die Erkenntnisse aus Self-Service- und automatisierten Kundeninteraktionen in das selbstlernende Contact Center zurückführen lassen, um die Effektivität der menschlichen Support-Angestellten zu erhöhen. Diese Funktion agiere als Echtzeit-Coach. Sie zeige Hintergrundartikel und hilfreiche Informationen an, die man der Kundschaft sofort zur Verfügung stellen kann. Durch KI-gestützte Chat-Zusammenfassungen sollen Support-Angestellte nicht mehr lange digitale Chatverläufe lesen müssen, um bereits untersuchte Probleme und Lösungen zu ermitteln. Zudem könne man automatisch die wichtigsten Erkenntnisse aus langen Texten schnell zusammen- und bereitstellen können.

Schließlich unterstütze die Low-Code-Funktion Flow Builder von Webex Connect Unternehmen bereits bei der Orchestrierung und Automatisierung von End-to-End Customer Journeys. Nun könne die Nutzerschaft einfach die gewünschte Funktion beschreiben, zum Beispiel „eine E-Mail-Adresse validieren“. Die KI erzeuge und liefere sofort den entsprechenden Code. Dies erleichtert die schnelle Erstellung und Verbesserung von Customer Journeys, so das Cisco-Versprechen.