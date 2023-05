Künstliche Intelligenz (KI) steht derzeit im Mittelpunkt vieler Ansätze, mit denen IT-Anbieter Lösungen unterschiedlichster Couleur optimieren und automatisieren wollen. Cisco hat sein Portfolio jüngst um KI-gestützte Neuerungen für Callcenter, Hybrid Work und die Analyse von Kamerabildern erweitert.

Mittels neuer ML-Funktionen (Machine Learning) soll es Ciscos Webex Contact Center Unternehmen und Behörden ermöglichen, Anrufer effizienter zu betreuen. So zeige eine Themenanalyse auf Basis eines KI-Sprachmodells Trends, warum Kunden im Contact Center anrufen. Intelligente Chat-Zusammenfassungen wiederum sollen automatisch eine Übersicht zu Chatbot-Konversationen schaffen, um die Übergabe an einen menschlichen Agenten zu erleichtern. Auch in Hybrid-Work-Szenarien können solche Chat-Zusammenfassungen hilfreich sein.

Die Integration von Contact Center mit Google Cloud Contact Center AI (CCAI) zielt darauf ab, den Kunden-Service mittels virtueller KI-gestützter Agenten zu verbessern. Die KI-Bots sollen natürliche, lebensechte Interaktionen ermöglichen, damit sich die menschlichen Agenten auf schwierige Anrufe konzentrieren können. Dazu stellen die virtuellen KI-Agenten laut Cisco-Angaben Echtzeitinformationen, Anleitungen, Analysen und Berichte zur Verfügung.



Gemeinsam mit Anwenderunternehmen hat Cisco außerdem KI-basierte Lösungen für den Einsatz der intelligenten, per Cloud gesteuerten Meraki-MV-Kameras entwickelt, die über einfaches Zählen von Objekten und Personen oder die reine Bewegungsmeldung hinausgehen. Dies kann laut Cisco-Angaben für diverse Einsatzfälle von Interesse sein: Ein Einzelhändler könne damit Alter und Geschlecht der Kundinnen und Kunden auswerten und ihnen über Digital Signage relevante Produktlinien anzeigen. Ein Leasing-Anbieter für Autos wiederum könne mittels der Kameras erkennen, dass ein Kunde wartet, das Nummernschild einer Bestellung zuordnen und die Beschäftigten informieren, um die Wartezeit für den Kunden zu verkürzen.